El Minsa ha dividido Lima en cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), cada una ellas compuesta por entre 7 y 14 distritos. Según el reporte de atenciones, la Diris Centro es la que más pacientes ha atendido (159.984) en los primeros ocho meses del año. Le sigue la Diris Lima Sur (131.439), luego la Diris Lima Norte (112.608) y finalmente la Diris Lima Este (75.444).

La cifras por distritos revelan que Lima Cercado atendió 42.579 hasta agosto y encabeza el ránking de casos atendidos. En segundo lugar figura San Martín de Porres, con 35.942, y en tercer escalón se ubica San Juan de Lurigancho, con 35.191. Estos dos últimos distritos son los de mayor población en capital.

El top 10 de distritos con más atenciones lo completan San Juan de Miraflores (31.714), Breña (31.019), Chorrillos (28.214), Magdalena del Mar (27.559), Villa El Salvador (26.592), Villa María del Triunfo (20.637) y Comas (20.117).

En los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) atiende un grupo interdisciplinario de profesionales. En Lima hay más de 50 establecimientos especializados. (GEC) / DANTE PIAGGIO

Sin embargo, el número de atenciones no puede analizarse sin tomar en cuenta otras dos variables claves: la cantidad de CSMC por distrito y la población de cada uno de ellos. Solo cruzando esta información es posible entender en su real dimensión las cifras de atenciones en Lima Metropolitana.

Centros de salud mental y población

San Juan de Lurigancho (1,2 millones de habitantes) y Cercado de Lima (318.500) son los distritos que más CSMC tienen en Lima, con cuatro cada uno. En tanto, Ate (699.500 habitantes), Lurigancho Chosica (280.800 habitantes), Chorrillos (369.500 habitantes) y Villa El Salvador (460.400 habitantes) poseen tres CSMC dentro de su circunscripción.

En contraparte, hay 12 distritos que no poseen ningún CSMC: Miraflores (119.500), Surquillo (108.400), Breña (101.300 habitantes), Jesús María (90.200), Lince (65.400), San Luis (61.500), Chaclacayo (50.600), Santa Rosa (32.400), Pucusana (17.300), San Bartolo (8.600), Punta Negra (8.300), Santa María del Mar (1.200). Al no contar con uno dentro de su jurisdicción, a estos ciudadanos les toca buscar uno en un distrito cercano.

Sin embargo, llama la atención que un distrito como Breña, que no posee un CSMC dentro de su jurisdicción, ocupe el quinto lugar con más atenciones, superando, por ejemplo, a Chorrillos que lo triplica en población y que posee tres centros de salud mental.

“Si bien Breña es un distrito pequeño en territorio, se pueden hacer diferentes análisis de las cifras arrojadas por la Dirección de Salud Mental. Una de ellas es que (en este lugar) existe una mayor predisposición a atenderse o buscar ayuda profesional en sus residentes, una mejor cultura del cuidado o si se quiere una mayor confianza en el sistema de salud público. Al mismo tiempo, nos puede indicar que sus habitantes podrían presentar una mayor incidencia de problemas de salud mental”, sostiene a El Comercio Ángel Rubio, especialista en salud pública.

Para July Caballero Peralta, directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental del Minsa, la cantidad de casos atendidos depende de varias cuestiones, principalmente de la densidad poblacional. “La cantidad de población que hay en los distritos es determinante y por supuesto la oferta de servicios donde las personas puedan acceder si tuvieran algún problema de salud mental. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otras variables, no todos los distritos, son homogéneos, hay heterogeneidad y zonas donde puede haber más factores de riesgo y otras donde puede haber más factores protectores”, señala.

En ese sentido, la especialista indicó que es importante un análisis poblacional de cada territorio. “En el modelo comunitario evaluamos los factores de riesgo individuales, interpersonales y de entorno. Si una persona, por ejemplo, ha vivido situaciones de violencia, violencia sexual, bullying, vive situaciones de pobreza, ha desarrollado pobres habilidades socioemocionales a lo largo de su vida, pero además vive en un ambiente donde hay violencia comunitaria, donde no hay factores protectores, es decir, no halla un entorno que fomente actividades al aire libre, saludables, en el caso de los niños, espacios para juego, espacios abiertos, entre otros; entonces, no solo la población, sino ese grupo humano, va a tener más riesgo de poder desarrollar algún problema de salud mental”, apunta.

Los casos de Miraflores y Jesús María son particulares. Al igual que Breña, tampoco poseen un CSCM en el distrito, pero presentan un bajo número de atenciones. Ambos tienen una población similar, 119.000 habitantes y 90.000, respectivamente, pero apenas han registrado 331 y 285 pacientes. Para Rubio, eso se puede responder a que “sus habitantes pueden buscar atenciones en consultorios privados o simplemente no se atienden en un centro comunitario por no tener uno cerca”. El especialista recuerda que una de las características de la creación de los CSMC fue precisamente acercar los centros de salud a la ciudadanía, cambiando el modelo de atención.

Para la doctora Caballero, Miraflores, por ejemplo, presenta condiciones distintas a las de otros distritos, respecto de la cantidad de áreas verdes, lo cual es también un factor protector vinculado más al entorno y que en cierta medida puede favorecer a no desarrollar alguna enfermedad de salud mental.

Más atenciones en los últimos años

Las cuatro Diris han incrementado el número de atenciones en los últimos tres años. La Diris Lima Centro en el último trienio pasó de 95.618 en 2021 personas atendidas a 207.710 en 2023. En el caso de la Diris Lima Norte y Lima Sur también han más que duplicado la cantidad de casos atendidos pasando 76.670 a 189.039 en el caso del primero y de 87.792 a 192.675 en el caso del segundo.

En la gran mayoría de distritos se ha evidenciado un incremento de personas atendidas. Las estadísticas de los últimos tres años revelan, por ejemplo, que Cercado de Lima pasó de 23.083 en el 2021, a 40.953 en el 2022, y a 52.488 en el 2023, una cifra que con seguridad superará al término del 2024, que solo entre enero y agosto lleva 42.579 personas atendidas.

Breña incrementó en más de 800% los casos del 2021: pasó de 4.327 a más de 40.918 en el 2023. San Martín de Porres cuadriplicó sus atenciones a pacientes: pasó de 20.261 en el 2021 a 80.906 en el 2023. Para la doctora Caballero, el crecimiento en casos atendidos responde principalmente a la creación de las centro de salud comunitarios, pero también a una mayor concientización de la población respecto de su salud mental.

Actualmente, Lima Metropolitana cuenta con 55 centros de salud mental comunitarios. Se espera cerrar el 2024 con 61.

Equipos multidisciplinario

En el Perú, el Minsa cuenta con 285 centros de salud mental comunitarios y está próximo a triplicar los establecimientos de salud especializados que tenía en 2019 (100). Cada CSMC cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por un médico psiquiatra, psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapistas de lenguaje, conductuales, enfermeras, asistentas sociales, técnicos en enfermería y un químico farmacéutico. Ellos atienden casos de depresión, alcoholismo, violencia, así como otros problemas psicosociales y trastornos mentales.

“La evidencia te muestra que es mucho más efectivo el trabajo cuando se da a través de un equipo interdisciplinario. Por ejemplo, una mujer con una depresión mayor que es víctima de violencia de género y que además está en situación de pobreza. Si solamente se tiene una mirada biomédica, probablemente solo se aplique un antidepresivo y quizás una psicoterapia. Sin embargo, la mirada comunitaria impulsa que esta sea integral para que pueda recuperarse plenamente”, comentó Caballero.

Un dato interesante es que, por cada paciente que se atiende en un CSMC, se pueden generar en promedio cuatro atenciones, ya que una misma persona persona pasa por diferentes especialidades o áreas.

El aumento en la atención a problemas de salud mental en Lima es un indicativo positivo de la creciente concientización sobre la importancia del bienestar psicológico. La implementación de más centros de salud mental comunitarios (CSMC) y el esfuerzo por acercar estos servicios a la población son pasos fundamentales para atender una necesidad urgente. Sin embargo, es crucial seguir analizando la diversidad de factores que influyen en el acceso y uso de estos servicios, como la densidad poblacional y las condiciones socioeconómicas de cada distrito. La mejora en la atención no solo debe centrarse en aumentar la cantidad de servicios, sino también en promover una cultura de salud mental que fomente la búsqueda de ayuda, garantizando así que cada ciudadano, sin importar su lugar de residencia, pueda acceder a la atención que necesita.

Dónde buscar ayuda En salud mental Para mayor orientación en temas de salud mental puede llamar a la línea gratuita 113, opción 5, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

También puede acercarse a cualquiera de los 285 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) a escala nacional. Estos cuentan con personal especializado en adultos, niños y adolescentes. Puede conocer los CSMC más cercanos a su domicilio ingresando aquí.

Además de los CSMC, el Minsa tiene 49 unidades de hospitalización en salud mental y adicciones en los hospitales generales, 94 hogares protegidos para la población con discapacidad psicosocial en abandono familiar y condición de calle.