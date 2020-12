La incertidumbre en relación a la adquisición de vacunas contra el COVID-19 marcará el escenario de la pandemia durante los próximos meses en el país. Ayer, durante su primera conferencia, el Ejecutivo admitió que aún no tiene acuerdos listos para la compra de los antídotos. El presidente de la República, Francisco Sagasti , informó que actualmente se viene negociando con varios laboratorios; sin embargo, no se puede dar “fecha definitiva” para la adquisición de las dosis”.

¿Qué puede hacer el Perú para revertir esta desventaja? Fernando Carbone, exministro de Salud y asesor del Minsa , señala que la incertidumbre actual en relación con la adquisición de las vacunas es un fenómeno global en el contexto de la pandemia, que previamente se observó en temas como las pruebas, las cuarentenas, los viajes o tratamientos.

“Más allá de los deseos o ansiedad que todos podamos tener por buenas noticias, la realidad se va imponiendo. Brasil ha empezado a deslizar que su campaña de inmunización le va a tomar 16 meses, no menciona cuando empieza. La vacunación que vienen haciendo en China o en Rusia incluso es una ampliación de su tercera fase. Lo dijo desde el principio la OMS, desarrollar vacunas no es fácil, por más que haya urgencia. En este momento únicamente tienes solo dos países que han empezado y que tiene para mucho rato”, explica.

El especialista agrega que si bien varios países vienen firmando acuerdos con laboratorios que realizan ensayos clínicos en sus territorios, también deben priorizar la corroboración de la seguridad de las vacunas, proceso que abarca plazos determinados e impostergables.

“Los Estados asumen la responsabilidad, si a alguna persona le sucede algo el Estado es el que debe responder. Esto es un fenómeno mundial. Cuando se ha informado de lo que ha dicho la FDA o la Agencia Europea ponen la palabra ‘emergencia’. Han acortado algunos plazos, pero otros no se pueden. Lo que no puedes acortar es cumplir con los requisitos para que un Gobierno asuma responsabilidad, esto es lo que te prolongan las cosas”, agregó.

Para Juan Villena, exdecano del Colegio Médico del Perú (CMP) e infectólogo de EsSalud, la falta de un calendario preciso de vacunación debe llevar a las autoridades a enfatizar la prevención y planificar medidas más seguras para evitar los contagios.

“Es sumamente importante que el Gobierno señale que no hay precisión en cuanto a la fecha, porque esto nos permite decir que no tenemos esperanza en recibir pronto las vacunas y que no debemos fijar nuestra mente en que van a llegar. Hubiese sido muy bueno que la muestren desde hace tiempo y no ahora. Debemos tomar las medidas de precaución que eran exactamente las mismas que se iniciaron en marzo. Ahí hay incoherencias, porque si estamos viendo que se están incrementando discretamente los casos, no se condice con ir abriendo las puertas y dar facilidades para que la gente se infecte”, opina.

El especialista sugiere que en los próximos meses el Minsa debe reforzar el acercamiento a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar la adquisición vía el mecanismo Covax Facility. “Vía este mecanismo sería más equitativa la distribución”, anota.

Cuesta arriba

Ernesto Gozzer, experto en salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), señala que si bien existe un retraso en las negociaciones por falta de capacidad en la negociación, aún hay oportunidad para adquirir las vacunas. Asimismo resalta que al menos durante todo el 2021 deben mantenerse las medidas de prevención y distanciamiento social.

“Están las candidatas a vacunas que están en fase 3 que entregarán sus datos a las reguladoras. Para que una candidata se convierta en vacuna aprobada tienen que ser aprobada por un regulador y están siendo aprobadas para uso de emergencia, se necesitan 2 años de emergencia para una aprobación completa (...) ¿Qué vacunas deberían buscarse? De las que están en tercera fase en primer lugar sería la de Moderna, que tiene la misma técnica de la Pfizer y requiere menos refrigeración. La siguiente sería la de Astrazeneca y Oxford que también ha tenido buenos resultados y otra que usa la misma técnica es de Sputnik del laboratorio Gamaleya. Sinopharm y Sinovac, que usan la técnica del virus atenuado, también son buenas candidatas y la primera tiene la ventaja adicional que está siendo estudiada en el Perú”, explica.

