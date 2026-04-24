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Resumen

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La madre de familia Mariela Calderón vive una situación adversa desde la madrugada del 16 de diciembre de 2022, cuando su hijo, Renzo Mosquera Calderón, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas, con parálisis corporal y daño neurológico severo. Tras años de lucha por obtener justicia, la mujer fue informada de que Felicitas Small, la conductora que atropelló a su hijo, falleció a causa de cáncer, lo que ha dejado el caso en un panorama incierto.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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