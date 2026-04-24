La madre de familia Mariela Calderón vive una situación adversa desde la madrugada del 16 de diciembre de 2022, cuando su hijo, Renzo Mosquera Calderón, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas, con parálisis corporal y daño neurológico severo. Tras años de lucha por obtener justicia, la mujer fue informada de que Felicitas Small, la conductora que atropelló a su hijo, falleció a causa de cáncer, lo que ha dejado el caso en un panorama incierto.

La determinación de una posible negligencia por parte de la señora Small ha sido el eje de una prolongada disputa legal y mediática, que hasta hoy continúa en proceso de investigación.

En entrevista con El Comercio, Mariela relató que “Renzo fue atropellado en la Javier Prado Oeste, entre las cuadras 10 y 11. Mi hijo salía de una reunión familiar del Centro Aeronáutico. Tenía 23 años y había consumido alcohol, pero estaba en buen estado, caminando con normalidad. Cruzó por una esquina con cruce peatonal y la señora lo atropelló; iba a excesiva velocidad, por lo que lo hizo volar casi diez metros. El daño fue pulmonar y cerebral”.

Actualmente, Renzo usa silla de ruedas y debe asistir a terapias de manera constante. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

“Yo nunca he negado que él salió de una reunión, sí bebió, pero cruzó como debía. La señora lo impactó a excesiva velocidad. Al inicio me dijeron que Renzo iba a quedar en estado vegetal. Perdió neuronas y quedó con parte de la movilidad de su cuerpo afectada. Pero está saliendo adelante poco a poco”, añadió.

“Durante las investigaciones no logramos acceder a ninguna cámara de seguridad en la Javier Prado. Para mí, la conductora iba a alta velocidad y distraída con el celular, para que el impacto haya sido de tal magnitud”, expresó.

Mariela indicó que la conductora contaba con un seguro de Rímac para daños a terceros. “Cuando mi hijo estaba en UCI, un representante del seguro me citó a sus oficinas y me ofreció 100.000 soles. No acepté; considero que se aprovechan de esos momentos en los que uno está vulnerable y con muchos gastos. Por el daño causado —discapacidad severa— solicité el monto máximo de cobertura y, al no llegar a un acuerdo, los incorporaron al proceso como tercero civil responsable”, contó.

Su madre afirmó que Renzo fue lanzado por el impacto del vehículo varios metros hacia adelante.

La madre de Renzo ha denunciado públicamente que la aseguradora del vehículo implicado, Rímac Seguros, ha señalado que no cubrirá los gastos médicos mientras no exista una sentencia. Por ello, asegura que viene asumiendo por su cuenta los costos de terapias y tratamientos derivados de las secuelas neurológicas y físicas que padece su hijo.

“Cada dos meses voy al juzgado para ver cómo avanza el caso de mi hijo, pero siempre me dan excusas: que están de vacaciones, que la jueza está con licencia o que alguien está con descanso médico. Ya han pasado tres años y no se emite una sentencia, por lo que el Rímac tampoco puede ayudarme”, sostuvo.

El calvario de la mujer no terminó ahí. El 20 de marzo de 2025 fue informada, a través de la defensa de Felicitas Small, de que la conductora había fallecido el 1 de marzo de ese mismo año. “Tanta lucha, dolor y gastos para no encontrar justicia. Entiendo que la señora no irá presa, pero debería continuar la investigación con una reparación civil. Si se cierra el caso, tendría que iniciarse otro proceso, lo que significaría más años perdidos y más gastos”, indicó.

“Mi hijo era un estudiante becado y deportista calificado. Estaba por terminar la universidad. Él solo me tiene a mí y necesita muchas cosas, sobre todo terapia física y psicológica. Son constantes los chequeos médicos, resonancias y tomografías. Pido apoyo a ONGs porque no puedo asumir todo. Pido también que, por favor, se emita ya la sentencia”, concluyó.

La madre de Renzo, Mariela Calderón, teme por el proceso de su hijo ahora que la conductora que lo atropelló ha fallecido por cáncer.

Historia de resiliencia

Luego de todo lo que vivió, Renzo empezó a crear contenido en redes sociales. En su cuenta de TikTok (@renzocalderon77), donde se hace llamar “El sobreviviente Renzo”, comparte videos documentando sus terapias y actualizando los detalles de su caso, llegando a formar una comunidad de más de 60.000 seguidores.

Pese a sus dificultades en el habla, Renzo se ha convertido en influencer y también ha logrado exposición en distintos programas digitales, donde, con ayuda de su madre, explica su situación y pide justicia.

Renzo comparte en redes sociales sus terapias y detalles de su caso, logrando construir una comunidad de seguidores.

Justicia tras la muerte de la acusada

La muerte del presunto responsable no extingue la obligación de reparar el daño causado. Así lo afirma José Antonio Chauca Merino, abogado experto en derecho civil. “Las obligaciones de indemnizar se transmiten a los herederos desde el momento de la muerte. Es decir, la familia de la víctima puede y debe dirigir sus pretensiones indemnizatorias contra la sucesión intestada o los herederos legales de la conductora. Sin embargo, es necesario considerar que los herederos responden por la reparación civil solo hasta donde alcancen los bienes dejados en herencia por la causante”, dijo a El Comercio.

“Sin perjuicio de la activación del seguro, para casos como el presente se cuenta con el SOAT, el cual, a diferencia de la póliza vehicular particular, debe cubrir de forma inmediata los gastos médicos e indemnizaciones por invalidez, independientemente de la determinación de la culpa”, agregó.

Dado que han pasado más de tres años y el caso sigue en investigación, la familia podría recurrir a distintos mecanismos. En primer lugar, “dado que Renzo ya se encuentra constituido como actor civil en el expediente judicial, ello le permitirá solicitar una reparación civil dentro del mismo proceso. En segundo lugar, podrían solicitar una asignación anticipada de alimentos o una medida cautelar de embargo sobre los bienes de la sucesión o sobre la propia póliza de seguro, a fin de asegurar el pago futuro”.

Ambos exigen justicia y esperan que la aseguradora Rímac Seguros pueda cubrir los gastos.

“Otra opción sería interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios. En caso la vía penal se dilate excesivamente, se puede optar por una demanda civil para determinar la responsabilidad y el monto de la indemnización por lucro cesante, daño emergente y daño moral”, concluyó.

Riesgo en el avance de las investigaciones

En ese sentido, el abogado especialista en derecho penal y socio de Noriega, Icaza & Cárdenas Abogados, Aldo Cárdenas, explicó a El Comercio que, si ya no existe ninguna persona a quien imputar responsabilidad penal, la investigación corre el riesgo de quedar archivada. “De todas formas, es importante que se haya determinado quién es la persona que tuvo responsabilidad en los hechos, los cuales aún se encuentran en investigación. La responsabilidad tendría que recaer en el imputado, pero si este no se encuentra con vida, el proceso puede extinguirse automáticamente”, advirtió.

Asimismo, respaldó la posibilidad de que los seguros respondan en la vía civil, para lo cual se deberá establecer si la mujer que conducía el vehículo fue realmente responsable de lo ocurrido. “Lo que podría hacer la familia es acudir a las instancias correspondientes del seguro y seguir insistiendo para que este haga efectiva su cobertura”, agregó.

Descargos

El abogado de la familia de la conductora del vehículo Felicitas Small, Wilfredo Pedraza, dijo a El Comercio que la fallecida se encontraba manejando para dirigirse a su domicilio. “El muchacho salía de una reunión social en estado de ebriedad junto con sus amigos y pretendían cruzar la avenida Javier Prado. Cruzaron la primera vía y se quedaron en el sardinel. Al intentar cruzar la segunda vía, su amigo —que estaba sobrio— se detiene al observar que se aproximaban varios vehículos. Pero Renzo, completamente ebrio, cruza de manera intempestiva pese a que no hay semáforo en esa zona y se produce el atropello”, indicó.

Antes del accidente, Renzo era estudiante universitario y deportista.

“Mi patrocinada llamó a su esposo; no huyó. El muchacho fue llevado a la clínica y ella trasladada a una comisaría. El joven, por haber ingerido alcohol, no tuvo en cuenta el riesgo que implicaba cruzar por esa avenida. No midió los riesgos (…). Mi patrocinada conducía a una velocidad prudente”, agregó.

“Es lamentable que un joven con un futuro por delante haya terminado así, pero el hecho concreto es que la señora Felicitas manejó correctamente. Ella falleció muy afligida por toda esta situación. Nos da profunda pena que esta haya sido la última preocupación de la señora Small. Murió a pocos meses de que le detectaran cáncer, sin conocer el desenlace de su caso”, concluyó.

Por su parte, la aseguradora Rímac señaló a El Comercio que “comprendemos la natural preocupación que este caso ha generado y lamentamos las circunstancias que hoy se discuten. El referido caso se encuentra en instancia judicial para determinar las responsabilidades en torno al accidente. Como compañía aseguradora, estamos a la espera de la decisión que adopte el Poder Judicial para actuar conforme a ella”.