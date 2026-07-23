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Resumen

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Extorsionadores habrían incendiado motos eléctricas y generado un incendio que dejó al menos dos muertos en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Extorsionadores habrían incendiado motos eléctricas y generado un incendio que dejó al menos dos muertos en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Abby Ardiles

En sus últimos minutos de vida, una madre abrazó a su hijo de apenas 3 años para intentar protegerlo del fuego. Ambos fueron hallados sin vida entre los escombros de la vivienda, todavía abrazados. A pocos metros de ellos yacía José María Vílchez (42), quien había logrado escapar del incendio, pero regresó para rescatar a sus dos hijos cuando advirtió que seguían atrapados entre las llamas. Nunca volvió a salir.

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