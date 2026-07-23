En sus últimos minutos de vida, una madre abrazó a su hijo de apenas 3 años para intentar protegerlo del fuego. Ambos fueron hallados sin vida entre los escombros de la vivienda, todavía abrazados. A pocos metros de ellos yacía José María Vílchez (42), quien había logrado escapar del incendio, pero regresó para rescatar a sus dos hijos cuando advirtió que seguían atrapados entre las llamas. Nunca volvió a salir.

Esas dos escenas retratan la magnitud de la tragedia que dejó diez integrantes de una misma familia fallecidos, entre ellos cinco menores de edad, luego de que un voraz incendio, investigado por la Policía como un presunto ataque provocado por criminales en el marco de un presunto caso de extorsión, redujera a cenizas una vivienda de madera de dos pisos durante la madrugada de este miércoles 22 de julio.

Extorsionadores habrían incendiado motos eléctricas y generado un incendio que dejó al menos dos muertos en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Entre las víctimas figuran un niño de 3 años, dos menores de 6, otro de 8 y una adolescente de 15 años, además de cinco adultos que no lograron escapar del fuego. La tragedia ocurrió en la cuadra 1 de la calle Pasiagua, a pocas cuadras del cruce de las avenidas Aviación y 28 de Julio, en la urbanización Manzanilla del Cercado de Lima.

En el inmueble vivían 17 personas, distribuidas en tres familias que compartían la vivienda. Solo siete consiguieron salir con vida antes de que el fuego envolviera por completo la estructura.

Los fallecidos fueron identificados como Leónidas Vílchez (72), José María Vílchez (42), Orestes Vílchez (29), Paola Vílchez (37) y Katherine Gómez (29), además de los cinco menores de edad. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el origen del incendio e identificar a los responsables.

El fuego avanzó en cuestión de minutos

De acuerdo con el testimonio de vecinos, todo comenzó con un fuerte estruendo que muchos confundieron con un accidente de tránsito. Instantes después sintieron el intenso calor y observaron que un incendio se había desatado frente a un inmueble donde se estacionaban mototaxis y motocicletas y donde también funcionaba un taller de reparación de colchones.

Espacio donde estaba la casa de la familia Vílchez Cuadros. Foto: GEC

La presencia de materiales altamente inflamables hizo que el fuego se propagara en cuestión de minutos. Las llamas alcanzaron primero una carpa instalada en el exterior y, desde allí, envolvieron rápidamente la vivienda de madera de la familia Vílchez, sin dar tiempo a que sus ocupantes pudieran ponerse a salvo.

Cuando los integrantes de la familia intentaron escapar, la salida principal ya estaba rodeada por el fuego.

"Cuando abrimos el portón ya no había salida"

Renzo Rojas Meza sobrevivió al incendio, pero perdió a su esposa, a sus tres hijos y a otros integrantes de su familia. Con la ropa cubierta de ceniza y las manos enrojecidas tras intentar rescatar a los suyos, reconstruyó para este Diario los últimos minutos antes de la tragedia.

“Yo estaba en el baño cuando mis hijos comenzaron a gritar que había un incendio. Cuando abrimos el portón para salir, todo ya estaba prendido y no se podía salir”, recordó mientras observaba los restos calcinados de la vivienda.

Renzo Rojas Meza, padre de los tres menores fallecidos.

En un intento desesperado por salvar su vida, se empapó con agua antes de atravesar las llamas. “Toda mi ropa se estaba prendiendo. Los vecinos me echaron agua. Cuando pregunté por mi familia me dijeron que todos estaban adentro: mi señora y mis hijos”.

Renzo contó que, apenas unos minutos antes del incendio, todos compartían un momento de tranquilidad. Habían terminado de ordenar la casa y grababan videos en familia.

“Estábamos jugando”, dijo con la voz quebrada al recordar la última vez que vio con vida a sus tres hijos.

Volvió por sus hijos y no logró salir

Entre las víctimas también se encontraba José María Vílchez (42), padre de dos de los otros menores fallecidos. Según relataron familiares y testigos, logró ponerse a salvo durante los primeros segundos del incendio; sin embargo, al darse cuenta de que sus hijos permanecían atrapados dentro de la vivienda, regresó para intentar rescatarlos.

Incendio en el Cercado de Lima. Foto: César.Grados | @photo.gec

Un testigo contó que, cuando finalmente logró salir nuevamente de la casa, su cuerpo estaba completamente envuelto por las quemaduras. “Estaba todo quemado y cayó. Renzo lo vio y ya no ingresó”, recordó.

Los dos menores que José María intentó salvar murieron junto a él. Su hermano, Orestes Vílchez (29), también perdió la vida durante el incendio. En total, diez integrantes de la familia fallecieron en cuestión de minutos.

"Lo perdí todo"

Renzo Rojas Meza aún no podía asimilar la magnitud de la tragedia. Caminaba entre los restos de la vivienda buscando respuestas, mientras observaba cómo policías y bomberos removían los escombros para recuperar los cuerpos calcinados de sus familiares.

El sobreviviente perdió a su esposa, a sus tres hijos y a otros integrantes de su familia.

Video: Abby Ardiles / El Comercio

Explicó que él se dedica a la reparación de colchones y aseguró que nunca recibió amenazas ni tenía conocimiento de que alguien quisiera atentar contra la vivienda.

Sin embargo, comentó que uno de sus familiares alquilaba mototaxis y que era él quien, presuntamente, venía siendo víctima de extorsionadores.

La pista de la extorsión

Consultado por El Comercio, un familiar de las víctimas aseguró que el incendio estaría relacionado con la disputa por el control de los paraderos de mototaxis y motos eléctricas que brindan servicio en la avenida Aviación, entre las estaciones Grau y Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima.

Según explicó, en las últimas semanas se habían registrado ataques similares contra propietarios de esos vehículos. “Ya han estado quemando varias motos por aquí. Hace dos semanas quemaron dos y hace cuatro días otras dos, de diferentes propietarios. Ahora han venido a quemar estas”, afirmó.

El familiar sostuvo que desconocen si los responsables utilizaron gasolina o una bomba molotov; sin embargo, indicó que la explosión provocó que el fuego se propagara de inmediato hacia la vivienda de madera.

Video: Abby Ardiles / El Comercio

La rápida combustión, sumada a la presencia de una carpa y otros materiales inflamables en el exterior del inmueble, hizo imposible controlar las llamas durante los primeros minutos.

Los vecinos descartaron que el ataque estuviera dirigido contra la familia por un ajuste de cuentas.

“Si hubiera sido una venganza, los delincuentes llegan y te disparan. De la misma forma en que han quemado otras motos en el sector, ejecutaron este incendio”, sostuvo uno de ellos.

Otra vecina coincidió con esa versión y aseguró que las amenazas contra quienes trabajan con mototaxis son constantes.

“Es gente del cerro San Cosme que baja a quemar las motos. La familia Vílchez trabajaba arreglando colchones y también con sus motos. No eran delincuentes”, afirmó.

La investigación continúa

El incendio movilizó a varias compañías de bomberos y fue catalogado como una emergencia de código dos. Agentes de la Policía Nacional, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público permanecieron durante varias horas en la zona removiendo los escombros para recuperar los cuerpos de las víctimas e iniciar las diligencias.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Asuntos Sociales, confirmó que entre los fallecidos se encontraba una madre que fue hallada abrazando a su hijo de apenas 3 años, en un aparente intento por protegerlo de las llamas.

Coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Asuntos Sociales de la PNP FOTO: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ/Archivo / GESAC > BRITANIE ARROYO

“La Policía está realizando todo el esfuerzo posible para controlar esta ola criminal. Estamos trabajando, pero detenemos a tres y luego aparecen seis”, declaró.

El oficial precisó que la principal labor de los investigadores es determinar si el incendio fue provocado y establecer si guarda relación con un presunto caso de extorsión o con un acto de represalia vinculado a la disputa por el control de determinados espacios donde operan mototaxis y motos eléctricas en el Cercado de Lima.

Las otras hipótesis del caso

Mientras la Policía continúa con las diligencias, familiares de las víctimas sostienen que el ataque estaría relacionado con amenazas previas.

Uno de ellos afirmó que una de las mujeres fallecidas había sostenido días atrás una discusión con una persona que, presuntamente, se dedicaría al cobro de cupos a mototaxistas. Según esa versión, el enfrentamiento habría desencadenado el atentado.

Otra familiar señaló que una mujer sería la presunta responsable de ordenar el ataque. Sin embargo, esa versión aún no ha sido corroborada por las autoridades.

Fuentes consultadas por este Diario indicaron que, hasta el cierre de esta edición, los familiares aún no habían acudido a la Policía para formalizar sus declaraciones sobre las presuntas amenazas que, según afirman, venían recibiendo. Asimismo, no existían denuncias previas por extorsión relacionadas con el caso, un elemento que será evaluado durante la investigación.