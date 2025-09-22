Defensoría alerta sobre impunidad en casos de discriminación y repudia ataque racista en Lima. (Foto: Andina)
Defensoría alerta sobre impunidad en casos de discriminación y repudia ataque racista en Lima. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La expresó su rechazo ante el caso de registrado dentro de un bus del , donde una mujer profirió insultos discriminatorios contra pasajeros y cuya grabación se viralizó en redes sociales.

LEE: Día Mundial del Perro Adoptado: realizarán campaña de adopción y concientización en feria ‘Huellitas de Primavera’

“Rechazamos las frases racistas dirigidas por una ciudadana en un vehículo de transporte público e instamos a la Fiscalía de la Nación a iniciar investigaciones inmediatas en este caso”, señaló la entidad en un comunicado, recordando que la discriminación constituye un delito tipificado en el Código Penal, sancionable con hasta tres años de pena privativa de libertad.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Según cifras oficiales, hasta el 2022 el Ministerio Público registró 4,737 denuncias por delito de discriminación a nivel nacional, de las cuales más del 38 % se concentraron en Lima. Sin embargo, apenas en 25 casos se alcanzó una sentencia firme, de las cuales ocho fueron absolutorias. Para la Defensoría, esta baja tasa de sanciones demuestra que el sistema no está cumpliendo con el rol de disuasión penal, por lo que exigió penas ejemplares en episodios como este.

El caso

Un video difundido en redes sociales muestra cómo la mujer, de nacionalidad peruana, insultó a varios usuarios del servicio y alegó que su familia era “de Lima”, generando la indignación de quienes presenciaron el ataque.

Defensoría pide a Fiscalía investigar agresión racista registrada en el Metropolitano. (Foto: Composición)
Defensoría pide a Fiscalía investigar agresión racista registrada en el Metropolitano. (Foto: Composición)

El altercado escaló cuando los pasajeros intentaron responder a los agravios, lo que provocó que la ciudadana intensificara sus comentarios racistas.

MÁS: Concesionarios del corredor morado rechazan puentes en SJL y alertan riesgo para usuarios de transporte público

Asimismo, la Defensoría exhortó a la (ATU) a intervenir dentro de sus competencias y a profundizar campañas de sensibilización para fomentar la importancia de actuar contra la discriminación. “Validar y no repudiar expresiones racistas implica negar la diversidad y riqueza cultural que caracterizan a nuestro país”, advirtió el organismo.

El incidente ha reavivado el debate sobre la persistencia del racismo cotidiano en el Perú y la necesidad de reforzar la protección legal y social frente a este tipo de conductas.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC