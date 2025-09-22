La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo ante el caso de racismo registrado dentro de un bus del Metropolitano, donde una mujer profirió insultos discriminatorios contra pasajeros y cuya grabación se viralizó en redes sociales.
LEE: Día Mundial del Perro Adoptado: realizarán campaña de adopción y concientización en feria ‘Huellitas de Primavera’
“Rechazamos las frases racistas dirigidas por una ciudadana en un vehículo de transporte público e instamos a la Fiscalía de la Nación a iniciar investigaciones inmediatas en este caso”, señaló la entidad en un comunicado, recordando que la discriminación constituye un delito tipificado en el Código Penal, sancionable con hasta tres años de pena privativa de libertad.
Newsletter Buenos días
Según cifras oficiales, hasta el 2022 el Ministerio Público registró 4,737 denuncias por delito de discriminación a nivel nacional, de las cuales más del 38 % se concentraron en Lima. Sin embargo, apenas en 25 casos se alcanzó una sentencia firme, de las cuales ocho fueron absolutorias. Para la Defensoría, esta baja tasa de sanciones demuestra que el sistema no está cumpliendo con el rol de disuasión penal, por lo que exigió penas ejemplares en episodios como este.
El caso
Un video difundido en redes sociales muestra cómo la mujer, de nacionalidad peruana, insultó a varios usuarios del servicio y alegó que su familia era “de Lima”, generando la indignación de quienes presenciaron el ataque.
El altercado escaló cuando los pasajeros intentaron responder a los agravios, lo que provocó que la ciudadana intensificara sus comentarios racistas.
MÁS: Concesionarios del corredor morado rechazan puentes en SJL y alertan riesgo para usuarios de transporte público
Asimismo, la Defensoría exhortó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) a intervenir dentro de sus competencias y a profundizar campañas de sensibilización para fomentar la importancia de actuar contra la discriminación. “Validar y no repudiar expresiones racistas implica negar la diversidad y riqueza cultural que caracterizan a nuestro país”, advirtió el organismo.
El incidente ha reavivado el debate sobre la persistencia del racismo cotidiano en el Perú y la necesidad de reforzar la protección legal y social frente a este tipo de conductas.
TE PUEDE INTERESAR
- Platos gratis, más de 60 stands y una nueva sede: así será el XI Festival del Chancho al Palo en su primera vez en Chancay
- Poder Judicial ordena reabrir el Mercado N°1 de Surquillo tras más de un año clausurado
- Pataz: mina Francés se convierte en nuevo foco de minería ilegal y está tomada por delincuentes
- Obesidad infantil ya supera al bajo peso en el mundo y amenaza a más de un millón de niños en el Perú
- Desde S/90 mil en multas hasta conductores sin licencia: el temible historial de empresa del bus que chocó contra una valla metálica
Contenido sugerido
Contenido GEC