El Comercio recorrió durante dos días la Av. Comandante Espinar y evidenció 17 problemas que afectan a peatones y choferes.

¿En qué consiste la obra?

Con una inversión de S/10′910.951,82, el proyecto abarca la intervención de 32 mil m2 a lo largo de ocho cuadras: desde la Av. José Pardo hasta el óvalo Gutiérrez, límite entre Miraflores y San Isidro.

De acuerdo con la municipalidad, comprende la renovación completa de la infraestructura vehicular y peatonal, un pavimento mejorado, veredas laterales con adoquines de concreto y elementos podotáctiles para personas con discapacidad visual, martillos adoquinados en intersecciones, así como una berma central con ciclovía, vereda para micromovilidad y peatones.

Además, incluirá estacionamientos, paraderos de autobuses, iluminación, bancas y papeleras. La comuna resaltó que esta obra beneficiará el flujo diario de casi 22 mil vehículos, aliviando el tránsito en ambos sentidos y favoreciendo a más de 650 mil pasajeros. También estima un impacto positivo para más de 35 mil residentes del noreste de Miraflores, quienes contarán con una ruta peatonal y ciclística segura, con áreas verdes ampliadas y arborización.

“Se está incorporando Comandante Espinar al tejido urbano de Miraflores para unirla con el resto de avenidas del distrito”, declaró a El Comercio Lino de la Barrera, gerente de asesoría jurídica de la municipalidad distrital.

En un principio, el municipio informó que el plazo de ejecución de la obra era de 150 días, es decir, cinco meses. Este período culminó en abril, pero el proyecto no ha terminado de construirse. El trabajo en las veredas ha culminado, pero la berma central todavía se encuentra en una fase inicial. De la Barrera indicó que los trabajos en este tramo terminarán a fin de mes.

Asimismo, los problemas que identificó El Comercio en las veredas y cruces de la avenida con otras calles no garantizan accesibilidad ni seguridad para los ciudadanos que la recorren.

Los problemas al detalle

En la primera cuadra de Comandante Espinar, se observa un piso podotáctil atravesado por un buzón de una empresa de telecomunicaciones; este obstáculo se repite diez veces a lo largo de la avenida .

Cabe recordar que los pisos podotáctiles son sistemas de señalización que sirven para facilitar la orientación y seguridad de las personas con discapacidad visual. Estas superficies con relieves pueden ser identificadas por el tacto de los pies, los bastones u otros elementos de apoyo.

Piso podotáctil en cuadra 1 de Comandante Espinar. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Sin embargo, los pisos podotáctiles en las veredas de Comandante Espinar están colocados como adoquines, es decir, existe una separación entre cada uno. Max Paredes, persona con discapacidad visual, indicó a El Comercio que esta división impide que los bastones guías se deslizan. En consecuencia, prefiere no usar el pisopodotáctil. “ No me sirve y no me guía, por eso no lo uso (...) Para mí no son accesibles ”, declaró .

Bastón de Max se queda interrumpido en el piso podotáctil de Comandante Espinar. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

De acuerdo con De la Barrera, la interrupción de pisos podotáctiles por buzones se debe a que la falta de un catastro real de los servicios distritales de gas, telecomunicaciones o electricidad que existen. “Nosotros tenemos que acomodarnos a la realidad existente y a la presencia de estos elementos. No podemos cambiar la manera como están diseñadas estas redes”, sostuvo. “El proyecto es inclusivo

Una caja de desagüe corta el piso podotáctil en ambos sentidos del cruce con la calle 2 de mayo.

Piso podotáctil atravesado por caja de desagüe que corta dos sentidos. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Por otro lado, al revisar el avance de la alameda central, se identificó que el carril para peatones tiene un tamaño angosto que pasa de medir 180 cm a solo 110 cm en el cruce con 2 de mayo. En consecuencia, solo habrá espacio para una persona y mayores dificultades para las personas en silla de ruedas o que muevan un coche de bebé.

110 cm de distancia en el paso peatonal de la berma central antes del cruce con 2 de mayo. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Asientos al borde de la pista en el cruce con 2 de mayo. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Asientos al borde de la pista. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

En el mismo punto, los asientos de cemento están al filo de la pista: su respaldar se encuentra a una distancia de 20 cm.

Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

En la tercera cuadra, sobre la pista, se colocan montículos de tierra que ocupan uno de los dos carriles de la avenida en sentido hacia San Isidro.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Adicionalmente, en la tercera y cuarta cuadra se observan otros pisos podotáctiles atravesados por buzones y, pese a que la obra en la vereda ha terminado recientemente, se identificaron superficies desniveladas y con grietas.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

En la cuadra cinco, un adoquín roto deja un espacio que es un riesgo para personas que llevan coches de bebes o que utilizan sillas de ruedas, pues si una rueda se incrusta allí, estos no podrán moverse.

Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

En la cuadra siete, adoquines para la construcción de la berma central vuelven a limitar el tránsito a un solo carril.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

En la cuadra ocho, se observó a un carro estacionado sobre un pisopodotáctil, una mala práctica que se repite con frecuencia.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

Unos metros después, antes del cruce con la calle Lina Alarco, el pisodopotáctil no tiene los patrones circulares de alerta para advertir a las personas con discapacidad que deben detenerse. Si una de ellas sigue su camino, podría tener una consecuencia fatal.

Piso podotáctil antes del cruce con la calle Lina Alarco no tiene los patrones circulares de alerta que indican detenerse. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Crítica de expertos

Santiago Dammert, arquitecto urbanista y vecino de la zona 6 de Miraflores, considera que la obra es “poco organizada”, incrementa la congestión vehicular y aumenta la inseguridad para peatones.

“Es una obra muy desordenada. Esto se ve en los materiales y montículos de arena tirados en la calle, y los camiones de carga y descarga bloqueando carriles. El cruce con Angamos es muy inseguro”, expresó.

Dammert recomendó a la municipalidad a mejorar la comunicación con los vecinos para informarles sobre el impacto de la obra y recoger sus reclamos.

Sylvia Vásquez, arquitecta especialista en accesibilidad, indicó que la obra tiene problemas de accesibilidad. “En el tema de accesibilidad y podotáctiles, existe una mala gestión de acabados que no hace accesible la avenida para las personas con discapacidad. No se cumple con el principio de accesibilidad por la presencia de diferentes obstáculos para las personas con discapacidad. Un obstáculo no solo es un elemento notoriamente sobresaliente, sino también los elementos menores como grietas o pequeños desniveles, como se ve en la Av. Comandante Espinar”, mencionó. “Estos pueden ser los problemas más peligrosos, porque no se perciben con facilidad y pueden causar accidentes. Puede afectar a persona con discapacidad y también a adultos mayores“, precisó.

Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista, indicó que el diseño de vías inclusivas y accesibles no se limita a colocar rampas y baldosas especiales, sino que se debe realizar un análisis de los recorridos, diseñando caminos seguros y libres de obstáculos. “Recorridos poco claros, con repetidas interrupciones y obstáculos, dejan de ser accesibles, y se convierten en un peligro para las personas que confían en el camino señalado por las baldosas”, asegura.