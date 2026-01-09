Radiografías a puentes de Lima sur: ¿Cómo se evalúa su resistencia y comportamiento durante un sismo?

Escucha la noticia
Los puentes vehiculares soportan a diario el peso de decenas de vehículos. Para que su vida útil se prolongue y no se ponga en peligro la vida de los usuarios, sobre todo ante un sismo, estas infraestructuras requieren de mantenimiento y estudios técnicos. Por ello, en coordinación con Emape, especialistas del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) han empezado a realizar estudios técnicos en puentes vehiculares.