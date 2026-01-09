Radiografías a puentes de Lima sur: ¿Cómo se evalúa su resistencia y comportamiento durante un sismo?

Este trabajo forma parte del proyecto Satreps. Uno de sus grupos de trabajo está dedicado a la evaluación de puentes. “El proyecto Satreps realizó una metodología interna para poder evaluar 14 puentes de Lima Sur, entre peatonales, vehiculares y ferroviarios. Lima sur es un área que contiene infraestructuras de mucha variedad. Por ejemplo, edificaciones de albañilería, edificios de concreto muy altos, hospitales, está el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional”, declaró a El Comercio el ingeniero Edisson Moscoso, investigador del Cismid.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Una de las fases del estudio involucra hacer pruebas sin el paso de vehículos. Foto: Invermet.

Las labores han iniciado en los puentes vehiculares Tinderini y Bajada Agua Dulce, ubicados en el distrito de Chorrillos. Estas evaluaciones permiten conocer el estado de las estructuras y analizar su comportamiento ante sismos, sin causar daños, con el objetivo de mejorar la seguridad vial de conductores y peatones.

¿Cómo afecta un sismo a un puente?

Moscoso explicó que los puentes presentan diferentes tipos de fallas luego de un sismo de acuerdo a sus características estructurales. En el caso de los puentes viga-losa de uso vehicular, peatonal o ferroviario, los pilares son los principales elementos afectados.

Una radiografía a los puentes vehiculares

El trabajo de los estudios técnicos en puentes del proyecto Satreps consta de diferentes procedimientos para evaluar el estado del puente y los usos del mismo por parte de la ciudadanía.

La primera etapa de las evaluaciones consiste en caracterizar las dimensiones del puente. “Para saber la geometría del puente, se hizo un levantamiento de drone, que toma muchas imágenes y recorre todo el puente, incluso en lugares donde comúnmente uno no puede acceder. Posteriormente, lo que hacemos es unir las fotos para saber las dimensiones, alturas, longitudes, distancias, espesores y todas las características geométricas del puente”, señaló el ingeniero.

Las primeras evaluaciones se están realizando en los puentes vehiculares Tinderini y Bajada Agua Dulce. Foto: Invermet.

La siguiente etapa es una evaluación a nivel interno del puente y consiste en ensayos con escáneres de acero de los pilares y vigas .

“Luego, realizamos el ensayo de microtrepidaciones, con el cual podemos obtener el comportamiento dinámico del puente. Eso hace que, cuando ocurra un sismo, podamos saber cuál es la capacidad dinámica del puente. Este ensayo permite establecer diagnósticos y saber si podrá resistir. La exposición se hace en diferentes horarios. Otro procedimiento es levantar drones para poder ver los flujos vehiculares y saber cuántos vehículos, personas u otros terminan atravesando el puente en un tiempo determinado", detalló Moscoso.

El especialista agregó que el estudio de trepidaciones se realiza de dos formas. Primero, se cierra el acceso vehicular para medir las vibraciones del puente sin el paso de vehículos ni personas. Posteriormente, se hace la misma evaluación mientras los usuarios lo utilizan para obtener las vibraciones en estas circunstancias.

“Cuando hacemos el ensayo de microtrepidaciones, nosotros revisamos las frecuencias. Esas frecuencias deberían coincidir con la simulación ideal. Si la frecuencia ha terminado reduciéndose mucho, eso significa que este puente ha sido degradado, es decir, ha perdido su capacidad de rigidez”, sostuvo Moscoso. El ingeniero añadió que realizan procedimientos similares para la resistencia del concreto y acero.

El ensayo de microtrepidaciones es una de las pruebas más importantes del trabajo en los puentes. Foto: Invermet.

Esta radiografía de los puentes parte de una metodología validada por los especialistas del proyecto Satreps y publicada en un artículo científico. Ponerla a prueba evaluando 14 puentes de Lima sur permite validarla, calibrarla y actualizarla. Estas pruebas continuarán en el 2026.

“ Si bien tenemos una metodología que se está aplicando para 14 puentes, esa metodología puede extenderse para más puentes a nivel nacional. Lo que estamos haciendo es calibrarla para después poder extenderla ”, resaltó Moscoso sobre la contribución de los estudios del proyecto Satreps en la prevención de daños de puentes a nivel nacional ante sismo .

Así también, mencionó que uno de los próximos pasos del proyecto será colocar sensores en los puentes para que, cuando ocurra un movimiento sísmico, pueda evaluarse en vivo el estado de las estructuras.

Alejandro Sánchez, ingeniero civil de la UNI, destacó la labor del Cismid, porque permite evaluar desplazamientos o deformaciones en puentes tras un movimiento telúrico. "Lo ideal sería dejar en cada puente un sistema que pueda obtener datos para hacer un monitoreo permanente de su respuesta sin sismo y con un sismo. Este sistema de monitoreo continuo se hace en otros países“, manifestó.

Por otra parte, Moscoso destacó la importancia de realizar estudios y acciones de mantenimiento a los puentes para prevenir daños ante sismos.

“Por lo general, los puentes tienen una capacidad superior para tener una vida útil prolongada. Sin embargo, cuando no tienen un mantenimiento, esta vida útil se viene degradando. Otro problema que afecta su vida útil son los choques, que degradan el puente. Por ejemplo, los choques en el puente de Barranco en la Costa Verde”, afirmó.