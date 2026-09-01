El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que hubo una entrega de dinero durante el operativo relacionado con el secuestro del empresario minero Jenns Marty Lara Tantaquilla, ocurrido en Trujillo, La Libertad.

LEE TAMBIÉN: Barranco anuncia demolición de estructuras de Bordemar por falta de autorizaciones y cuestiona su uso comercial

Durante una entrevista con Canal N, el titular del sector brindó detalles sobre el operativo de inteligencia desplegado para ubicar a los responsables y garantizar la vida del empresario, quien fue liberado posteriormente.

Ante la consulta sobre si se había producido una entrega de dinero vinculada con el secuestro, Belaúnde respondió afirmativamente. Sin embargo, el ministro señaló que la operación continúa en desarrollo y que existen aspectos que todavía no pueden hacerse públicos.

Diana Seminario: “Estamos confirmando que hubo una entrega de dinero...”

Rafael Belaunde: “Sí”

Diana Seminario: ¿Sí ha habido una entrega de dinero?

Rafael Belaunde: “Bueno, no había hasta que yo he salido de Trujillo, pero eso es lo que presumimos que va a ocurrir”

#AlFinalDelDía | Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, sobre pormenores del operativo en Trujillo tras secuestro y crimen: Esta es una operación que está en proceso (…) Estamos siguiendo la ruta del dinero



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/NmZsGMsRKF — Canal N (@canalN_) September 1, 2026

Policía monitoreó la entrega

Según explicó el ministro, la persona que acudió a recoger el dinero no sería el jefe de la operación. Belaúnde señaló que se trataría de un individuo enviado para cumplir esa función dentro de una estructura mayor.

“Es un chico que han mandado” , manifestó durante la entrevista.

La periodista de Canal N también consultó si la Policía Nacional había monitoreado la entrega y el contacto entre la familia del empresario y los presuntos secuestradores.

“Ha estado la policía” , respondió Belaúnde, quien reiteró que los agentes participaron en el seguimiento del operativo.

El ministro indicó que las acciones permitieron avanzar en la identificación y captura de presuntos integrantes vinculados con el secuestro.

Empresario fue liberado y hay cinco detenidos

El empresario fue secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto, en un ataque que dejó cuatro personas asesinadas.

Posteriormente, la Policía confirmó su liberación y la captura de cinco presuntos implicados en el caso. Las investigaciones continúan para determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los detenidos y establecer quiénes estuvieron detrás de la planificación del crimen.

TE PUEDE INTERESAR: Metropolitano inicia pruebas en nuevo tramo de la Vía Expresa Grau que conectará con la Línea 1 del Metro de Lima

Durante las primeras diligencias, las autoridades evitaron brindar detalles sobre la forma en que se consiguió la liberación del empresario debido a que el operativo de inteligencia todavía se encontraba en desarrollo.

Belaúnde destacó que el objetivo de las autoridades fue garantizar la vida del empresario y capturar a quienes participaron en el secuestro. Asimismo, señaló que las investigaciones continúan y que se busca avanzar en la identificación de los demás involucrados.