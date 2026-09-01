Ministro de Defensa confirma entrega de dinero durante operativo por secuestro de empresario en Trujillo. (Foto: Captura / Canal N)
Ministro de Defensa confirma entrega de dinero durante operativo por secuestro de empresario en Trujillo. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que hubo una entrega de dinero durante el operativo relacionado con el secuestro del empresario minero Jenns Marty Lara Tantaquilla, ocurrido en Trujillo, La Libertad.

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