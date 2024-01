La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comprará 400 motocicletas por casi 22 millones de soles. Este último 10 de enero, la UNOPS remitió a la gestión de Rafael López Aliaga el informe final sobre el proceso de licitación de la compra de los vehículos menores y en dicho documento informa que la adjudicación fue otorgada a la empresa Pana Autos S.A.C. por un monto de 21.720.984 millones de soles.

TE PUEDE INTERESAR: Presentan demanda contra Repsol por más de mil millones de dólares ante corte distrital de La Haya

En dicho informe se precisa que el costo de las motocicletas asciende a 10,412,200.00 soles, mientras que su mantenimiento preventivo tendrá un precio de S/ 10,000,308.00 y, finalmente, el mantenimiento correctivo asciende a casi un millón y medio de soles. Esto quiere decir que cada una costará más de S/50.000, incluido su mantenimiento, según los documentos registrados en el portal del SEACE que revisó este medio.

Detalle de los costos de la adjudicación de 400 motocicletas. (Foto: Captura/UNOPS)

Según la UNOPS la oferta presentada para la totalidad de los bienes y servicios “se encuentran dentro de un rango de precios de mercado razonable”.

Ante ello, mediante Oficio D0000013-2024-MML-OGA del 10 de enero de 2024, la MML comunicó su conformidad y la disponibilidad de fondos para el cumplimiento del contrato.

MML confirmó la disponibilidad de fondos para la compra de 400 motocicletas. (Foto: Seace/UNOPS)

Como se recuerda, en diciembre del año pasado, el municipio presentó el proyecto “Adquisición del servicio de diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha de una solución tecnológica y compra de motocicletas para el fortalecimiento del Serenazgo de la Municipalidad de Lima Perú”. La gestión de López Aliaga anunció entonces, que la capital contaría con 4.000 motocicletas a más tardar en febrero de este año (luego extendió el plazo para el primer semestre del 2024); sin embargo, la reciente documentación indica que serán 400.

MML aprobó la adjudicación de 400 motos por un valor cercano a los 22 millones de soles. (Foto: Seace)

Asimismo, la empresa ganadora de la adjudicación y la única postora en este último proceso fue Pana Autos S.A.C., pero esta ya había concursado para adjudicarse el contrato de las 4.000 motos y fue descalificada por no cumplir con la cantidad requerida y plazos de entrega. La ganadora en esa ocasión fue Consorcio Sukimotor SA-Cassa Concesionaria S.A.C.,pero el proceso no siguió su curso porque no presentó la documentación en los plazos requeridos.