Recategorización de licencias para transporte público: ¿Por qué el nuevo régimen afectaría al actual sistema de emisión y que riesgo trae?

Por José Cayetano Chávez

El 15 de enero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) creó un régimen temporal excepcional para promover la profesionalización de conductores. Según el Decreto Supremo N° 003-2026-MTC, el ministerio ha identificado un déficit de conductores para el servicio público de transporte terrestre regular de personas y de mercancías. Por ello, esta medida promovería la profesionalización de conductores mediante programas de entrenamiento gratuitos para postulantes a las licencias de conducir profesionales de clase A en las categorías III-a, III-b y III-c. No obstante, la decisión no está exenta de críticas por las responsabilidades que otorga a las empresas de transporte y su impacto en las medidas que actualmente rigen al sistema de emisión de licencias.

