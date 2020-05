Alegando que las nuevas autoridades del Centro Penitenciario de Chiclayo son las encargadas de resolver las peticiones, fue rechazado el pedido de la defensa del empresario Edwin Oviedo de permitir el ingreso de un médico para que lo evalúe debido a que presenta los síntomas del coronavirus.

“Hemos estado por 40 minutos en el penal esperando una respuesta, pero nos informaron que desde Lima no hay autorización de parte de INPE porque las nuevas autoridades del penal de Chiclayo recién serán nombradas el lunes, y son ellos los que tienen que resolver la solicitud”, dio a conocer Ana María Yesquen, vocera de la familia.

Según la carta con fecha 30 de abril firmada por Luis Verona Sarpentegui, abogado defensor de Edwin Oviedo, quien cumple prisión preventiva en el pabellón de máxima seguridad, se solicita el ingreso del doctor José Díaz Tantalean para que realice la evaluación médica dado que es quien conoce su historial clínico. El documento fue enviado con copia a la Defensoría del Pueblo de Chiclayo.

“Sabemos que el señor Oviedo tiene COVID-19 y no puede recibir atención médica porque en el penal no tienen los insumos necesarios. Ayer se presentó el pedido y se suponía que con esa carta nos iban a permitir el ingreso, lamentablemente no fue autorizado”, Dijo Yesquén.

Mencionó, además, que recibieron información que en el último motín los internos quisieron tomar de rehén al empresario, “no solo está luchando ante la falta de humanidad para atender su salud sino también está corriendo riesgo su vida”.

El último jueves fallecieron dos internos en el penal de Chiclayo como consecuencia del motín que realizaron para exigir mejoras en la atención médica para los presos que tienen los síntomas asociados al COVID-19.

Chiclayo. Dos presos murieron ayer durante motín en el penal.