Decenas de trabajadores motorizados de la empresa Rappi recorren esta semana las calles de Lima para reclamar en contra de la empresa, exigiendo una mejora de las condiciones laborales y el pago que reciben. El lunes, en el área de la Costa Verde de Magdalena del Mar, alrededor de 500 motorizados se reunieron y gritaron al unísono “Rappi no paga, Rappi estafa”.

“Rappi se queda con la mayoría de la ganancia cuando es el repartidor quien está haciendo la mayor parte del trabajo. El repartidor es el que da la cara por la empresa frente al cliente y las tiendas”, afirma Carlos Flores, vocero de los motorizados que trabajan con la aplicación.

Cientos de repartidores de Rappi se movilizan hoy en protesta a la nueva opción de "envíos económicos" que ofrece la plataforma a los usuarios de la app. Ahora pueden realizarse 2 ó 3 pedidos por el pago de tan solo 1. Lo que afecta directamente a los repartidores. 🧵 pic.twitter.com/cApAbRV9UN — Observatorio Plataformas Perú (@PeruPlataformas) May 15, 2023

La principal molestia de los trabajadores, dicen, es el escaso monto que reciben por cada recorrido que hacen, así como las reducciones arbitrarias que realiza la empresa sin previo aviso: “Por cada kilómetro que recorremos nos corresponde 80 céntimos. Pero no siempre se cumple. A veces, por 3 kilómetros me pagan S/.1.60, cuando debo recibir S/.2.40, que también es muy poco. A otros compañeros les han dado S/2.80 por un recorrido de más de cinco kilómetros y con tres paradas″, explica Flores.

Él asegura que tampoco perciben el monto total de las propinas que agregan los usuarios desde la app: “Se supone que deben darnos el 100% a nosotros, pero nos quitan el 80%. Un abuso”.

La propia app de Rappi informa que el 100% de la propina va para el repartidor. Sin embargo, los repartidores reclaman que esto no ocurre. Foto: Captura de pantalla.

Desde este año, la aplicación Rappi brinda a todos los usuarios, con o sin membresía, una nueva opción de delivery llamada ‘Envíos económicos’. Esta opción permite ahorrar hasta el 100% del envío, incluso para pedidos en más de una tienda, a cambio de esperar unos minutos por su llegada. Sin embargo, Flores sostiene que esta estrategia no reconoce la inversión de tiempo y recursos de los motorizados.

Así también, otra de las principales exigencias de los motorizados es que Rappi les brinde condiciones y beneficios laborales correspondientes a todo trabajador. “Queremos que se formalice nuestra labor y que nos den seguro, CTS y gratificación como corresponde”, asevera Flores.

Denuncias de maltrato por parte del área de soporte

Los motorizados también denuncian malos tratos por parte del área de soporte de Rappi. Flores señala que son frecuentes los bloqueos de cuenta que sufren por reportar un inconveniente para realizar la entrega:

“Les escribimos para que nos den una solución y lo único que hacen es bloquearnos. El sábado tuve un pedido para recoger productos del Turbo [el servicio de entregas en menos de 10 minutos de Rappi] en Miraflores, pero el local estaba cerrado y no podía colocar el código de llegada. Le envié imágenes, pero la chica de soporte me respondió que espere 15 minutos. Esto fue en vano, porque nadie abrió. Soporte finamente canceló el pedido y me bloqueó por un día”, narra.

Sin resultado Carlos explicó al personal de soporte que la tienda 'Turbo' estaba cerrada y que sería en vano que espere más tiempo para cumplir con el pedido. Foto: Fuentes de El Comercio. 1 / 2 Desenlace sin explicación Injustamente, la cuenta de Carlos fue bloqueada, por lo que no pudo trabajar el sábado. 2 / 2

Reclamos en sucursales de Rappi no tuvieron éxito

Luego de congregarse en la Costa Verde, los 500 repartidores se dirigieron al local conocido por ellos como ‘Casa Rappi’ en el jirón Camino Real. Flores menciona que en este inmueble se realiza la activación de cuentas, verificación de documentos de identidad y es el destino de los productos cuando los usuarios piden una devolución.

“Nadie nos atendió. Nadie dio lo cara, aunque había personas dentro de ‘Casa Rappi’, porque sabíamos que estaban dentro”, relata.

Ayer decenas de motorizados acudieron al domicilio fiscal de Rappi que figura en la plataforma de la Sunat, ubicado en la calle Germán Schreiber N° 276 en San Isidro. “Una señora nos recibió e indicó que su vivienda no corresponde a Rappi. Dijo que siempre le llegan reclamos de varias instituciones, porque todavía no han dado con el domicilio real de la empresa”, narra Flores.

La Calle Germán N°276 en San Isidro figura en los Términos y condiciones de Rappi y en la plataforma de la SUNAT como el domicilio fiscal de la empresa.

Por otra parte, Flores subraya que él y sus compañeros rechazan a los ciudadanos extranjeros que cometen crímenes, haciéndose pasar como repartidores de esta y otra empresas de envíos de pedidos: “No apoyamos a las personas que hacen actos delitos usando maletas y uniforme de Rappi o Pedidos Ya. Rechazamos y repudiamos todo acto delictivo y estamos dispuestos a colaborar con todas las municipalidades para ser parte de un empadronamiento”.

Descargo de Rappi

El Comercio contactó a Rappi sobre el reclamo de los trabajadores motorizados. La empresa declinó una entrevista y señaló que responderían a través de un comunicado.

“Respecto a las manifestaciones de hoy, queremos comunicar que estas se deben a un ajuste realizado sobre un conjunto de órdenes que fueron mal pagadas, comunicación que lamentablemente generó una confusión en un número de repartidores”, se lee en el pronunciamiento.

Con respecto al referido “ajuste realizado”, Flores explicó a este Diario que el lunes por la noche diversos repartidores obtuvieron gratuitamente montos de entre 1 a 2 soles en sus cuentas. Sin embargo, recalcó que este no es el motivo de su reclamo.