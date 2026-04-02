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Resumen

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Miles de fieles salieron a las calles para celebrar el Jueves Santo, en el marco del tradicional recorrido de las siete iglesias por Semana Santa, así como diversas actividades en familia. La capital fue testigo de una masiva participación ciudadana en este inicio del feriado largo, marcado por la fe y la devoción.

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Tras dos años de silencio, la comunidad campesina y quechuahablante de Porcón, en Cajamarca, volvió a pasear sus tradicionales cuarenta cruces, en una de las más particulares procesiones de Semana Santa del norte del Perú.