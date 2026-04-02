Miles de fieles salieron a las calles para celebrar el Jueves Santo, en el marco del tradicional recorrido de las siete iglesias por Semana Santa, así como diversas actividades en familia. La capital fue testigo de una masiva participación ciudadana en este inicio del feriado largo, marcado por la fe y la devoción.

Fueron 21 las iglesias habilitadas por la Municipalidad de Lima en el Centro Histórico. Las restantes no fueron incluidas debido a trabajos de refacción, remodelación o por presentar condiciones de riesgo. Entre las iglesias aptas estuvieron el Santuario de Santa Rosa, la iglesia de Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia de San Marcelo, la iglesia de las Nazarenas y la basílica y convento de La Merced.

Otros templos que se visitaron fueron la parroquia El Sagrario, la iglesia Nuestra Señora de la Soledad, la parroquia San Marcelo y el santuario Virgen de Lourdes.

La Municipalidad Metropolitana de Lima habilitó iglesias para que los ciudadanos realicen las visitas tradicionales. Foto: GEC.

Se dispuso la peatonalización del Centro Histórico entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Las restricciones vehiculares comprendieron vías como las avenidas Abancay, Emancipación y Rufino Torrico.

Asimismo, se establecieron circuitos de ingreso y salida en las iglesias, con control de aforo, señalización, extintores y luces de emergencia. En el caso de La Merced, el aforo permitido fue de 600 personas.

Otra de las actividades que se llevó a cabo este Jueves Santo fue la ceremonia del lavado de pies en la Basílica Catedral de Lima, encabezada por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Los escogidos fueron seis niños y seis niñas. “Eso lo hicimos recordando que en la primera matanza de esta nueva guerra internacional han muerto 120 niños”, comentó el monseñor.

El cardenal de Lima hacía referencia al reciente ataque contra la escuela primaria Shajareh Tayebeh, en Minab (Irán), en el que murieron más de 100 niños.

Durante el Jueves Santo también se llevó a cabo el tradicional lavado de pies en la Basílica Catedral de Lima. Foto: Andina.

También estuvo presente la escenificación del actor Mario Valencia, artísticamente conocido como el “Cristo Cholo”, junto al grupo teatral Emmanuel. El artista representó de manera simbólica el bautizo de Jesucristo en la pileta del Paseo de las Aguas, en el Rímac. Vestido con su característica túnica blanca y roja, y portando un bastón de palma de dos metros, recreó el momento en que Juan el Bautista sumerge a Jesús en el río Jordán, ante decenas de fieles, vecinos y turistas que se congregaron en el jirón Madera.

Más de 100 actores del grupo teatral participaron en la puesta en escena, que incluyó cánticos, el lavado de pies y un mensaje reflexivo sobre el perdón de los pecados y el espíritu de la Semana Santa.

El “Cristo Cholo”, quien interpreta a Jesús desde hace casi 50 años, se arrodilló para recibir el bautizo con agua vertida sobre su cabeza, mientras se pronunciaban las palabras “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, emocionando a los presentes con esta devota recreación.

No solo en el Centro Histórico se realizaron actividades por Semana Santa. En el distrito de San Isidro también se llevó a cabo el tradicional recorrido de las siete iglesias, el cual se desarrolló de manera más accesible e inclusiva. La municipalidad distrital puso a disposición de vecinos y visitantes buses eléctricos gratuitos para facilitar este acto de fe.

El “Cristo Cholo” escenificó el bautizo de Jesús. Foto: GEC.

El servicio estuvo disponible el jueves 2 de abril, desde las 5:00 p. m. hasta las 10:00 p. m., y contó con una flota de seis buses eléctricos del servicio municipal “Expreso San Isidro”, lo que permitió a los ciudadanos movilizarse de manera segura, ordenada y sin costo.

El recorrido incluyó siete importantes parroquias del distrito: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Felipe Apóstol, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Salud, Santa Mónica, Santa María Reina y Nuestra Señora de Belén.

Otro de los distritos donde también se realizaron actividades fue Santiago de Surco. En el lugar, los visitantes pudieron visitar la renovada iglesia Santiago Apóstol. Cientos de fieles reunidos fueron testigos, además, de la develación de los tres santos que ahora resguardan el templo, fundado en 1571 y reconstruido en 1773: San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo y el apóstol Santiago, patrono de Surco.

Además, se presentó la obra teatral “Jesucristo Superstar”, a cargo del elenco municipal de teatro, de manera gratuita en la Plaza de Armas del distrito. Luego también se realizó el tradicional recorrido de las siete iglesias, para lo cual la municipalidad puso a disposición de los fieles movilidad gratuita desde las 5:00 p. m. Finalmente, a las 8:00 p. m. se celebró la Santa Misa de la Institución de la Eucaristía.

Vecinos del distrito y visitantes acompañaron al “Cristo Cholo” en su recorrido. Foto: GEC.

Expectativa de los próximos días

Las festividades por Semana Santa aún no concluyen. El Viernes Santo tendrá nuevamente como protagonista a Mario Valencia, el “Cristo Cholo”, quien representará la pasión de Cristo en una escenificación que este año incorporará, por primera vez, a una hermandad de mujeres de Huacho encargadas de cargar la cruz en distintos tramos del recorrido hacia el cerro San Cristóbal.

Se estima que el ascenso concluirá entre las 6:00 y 7:00 p. m. Para ese día, el elenco contará con el apoyo de aproximadamente 5.000 personas que representarán al pueblo, además del público en general y los fieles. En total, se espera la asistencia de alrededor de 10.000 espectadores que seguirán de cerca la escenificación de la pasión y muerte de Cristo.

Esta representación teatral comenzará al mediodía en la plazuela Rosa Merino, frente al Teatro Municipal, y culminará en el cerro San Cristóbal.

Actividades por el Viernes Santo. Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima.

Además, el Viernes Santo, desde el mediodía, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, desarrollará el esperado Sermón de las Siete Palabras desde el Santuario Las Nazarenas.

Un día después, el Sábado Santo, a las 8:00 p. m., se celebrará la Vigilia Pascual en la Basílica Catedral de Lima. La transmisión podrá seguirse a través del Facebook del Arzobispado de Lima y está previsto que se extienda hasta las 10:30 de la noche.

De este modo, el fervor de los fieles no se limitó al primer día del feriado largo, sino que se mantendrá a lo largo de toda la Semana Santa, con diversas actividades religiosas y culturales que se extenderán hasta el Domingo de Resurrección, convocando a miles de personas en distintos puntos de la capital.