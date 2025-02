Especialistas del Ministerio de Cultura lograron recuperar doce bienes de origen prehispánico en el Sitio Arqueológico Pampa de Ánimas-La Wasa, ubicado en el distrito de Santa María, provincia de Huaura, en el departamento de Lima.

Entre los objetos hallados se encuentran cántaros, ollas, un plato de cerámica y dos fragmentos de láminas de metal, correspondientes a estilos prehispánicos locales de los períodos Horizonte Medio (600 d. C. – 1000 d. C.) e Intermedio Tardío (1000 d. C. – 1476 d. C.).

El hallazgo se produjo tras una inspección realizada en el sitio arqueológico, luego de que un ciudadano denunciara excavaciones clandestinas destinadas a extraer ilícitamente bienes culturales, práctica conocida como huaqueo.

Los especialistas de la Dirección de Recuperaciones (DRE) del Mincul constataron que algunos de los bienes recuperados se encuentran en buen estado, mientras que otros presentan deterioro o fragmentación, ya sea por las condiciones ambientales o por manipulación violenta.

Las piezas fueron trasladadas a la sede del Ministerio de Cultura para su evaluación, registro y protección.

El Ministerio de Cultura exhorta a la población a colaborar en la defensa del patrimonio cultural y reportar cualquier hallazgo o atentado al patrimonio cultural mueble o inmueble, a los teléfonos (01) 321-5561 y 976 066 977, al WhatsApp 976 066 977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web https://denunciaspc.cultura.gob.pe/.

Este tipo de acciones buscan preservar la riqueza histórica del país y evitar la pérdida de nuestro legado cultural.