La Municipalidad de Chosica ejecuta trabajos de reforzamiento de diques secos en la quebrada La Vizcachera, ubicada en las zonas altas del distrito, como parte de las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño Global y El Niño Costero previstos para el periodo 2026-2027. La intervención busca proteger a más de 1.500 familias asentadas en las faldas de los cerros, históricamente expuestas al impacto de huaicos y deslizamientos.

Según constató la Agencia Andina, maquinaria pesada trabaja en la conformación de diques trapezoidales y estructuras cohesionadas en la margen derecha de la microcuenca La Vizcachera, una de las más extensas de Chosica y conformada por 13 tributarios.

Avanzan trabajos de reforzamiento de diques secos en Chosica para mitigar impacto de huaicos. (Foto: Andina)

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Chosica, Gustavo Mayor, explicó que estas estructuras están diseñadas para retener piedras y otros materiales de gran tamaño, mientras permiten el paso de lodos y sedimentos más finos, con el objetivo de reducir la fuerza destructiva de un eventual huaico.

Las obras se ejecutan mediante un convenio entre la Municipalidad de Chosica, el Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como parte de las medidas de prevención frente a los fenómenos climáticos anunciados para los próximos meses.

De acuerdo con la Municipalidad de Chosica, la intervención no solo beneficiará a las más de 1.500 familias ubicadas en las zonas más vulnerables de la quebrada, sino también a cerca de 7.500 pobladores del entorno, quienes permanecen expuestos al riesgo de huaicos durante la temporada de lluvias.

Chosica acelera obras de prevención en quebrada La Vizcachera frente a la amenaza de huaicos. (Foto: Andina)

Las autoridades indicaron que los trabajos forman parte de las acciones de prevención para reducir el impacto de eventuales deslizamientos y fortalecer la protección de la población asentada en esta parte del distrito.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.