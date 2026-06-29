Municipalidad de Chosica ejecuta obras de protección en quebrada La Vizcachera ante próximo Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)
Municipalidad de Chosica ejecuta obras de protección en quebrada La Vizcachera ante próximo Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Chosica ejecuta trabajos de reforzamiento de diques secos en la quebrada La Vizcachera, ubicada en las zonas altas del distrito, como parte de las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño Global y El Niño Costero previstos para el periodo 2026-2027. La intervención busca proteger a más de 1.500 familias asentadas en las faldas de los cerros, históricamente expuestas al impacto de huaicos y deslizamientos.

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