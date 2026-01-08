El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió sus horarios de atención en Lima con el objetivo de facilitar los trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) durante el verano 2026. La medida, vigente desde el 6 de enero, responde al incremento de demandas ciudadanas a inicio de temporada alta en la capital peruana.

En total, 18 sedes de Reniec en Lima y Callao operarán con horarios extendidos durante todo el mes de enero, permitiendo a los ciudadanos realizar gestiones relacionadas exclusivamente con el trámite y la entrega del DNI fuera del horario habitual.

Seis oficinas brindarán atención ampliada desde las 6:15 a.m. hasta las 7:45 p.m., ofreciendo así mayor flexibilidad para quienes no pueden acudir en horarios convencionales. Entre estas agencias destacan Miraflores, Independencia, Jesús María, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Cañete.

Reniec amplía horarios de atención en Lima durante el verano 2026. (Foto: @reniec_oficial)

Otras once sedes atenderán desde las 6:15 a.m. hasta las 4:45 p.m., también centradas en los servicios de DNI.

OR Santa Anita

OR Puente Piedra

OR Áncash

OR San Borja

OR San Juan de Lurigancho

OR San Juan de Miraflores

OR Callao

Agencia Huaral

Agencia Chancay

OR Chosica

OR Barranca

Es importante señalar que durante estos horarios extendidos solo se atenderán trámites vinculados al DNI; el resto de los servicios, como los registros civiles y certificaciones, se seguirán ofreciendo en el horario tradicional de 8:45 a.m. a 4:45 p.m.

El Reniec también recomendó a los usuarios realizar gestiones vía plataformas virtuales para evitar desplazamientos innecesarios y reducir la congestión en las agencias físicas. Además, recordó que se pueden efectuar pagos de tasas utilizando herramientas digitales como Yape, agilizando así el proceso del trámite.

Para efectuar el pago mediante la aplicación, se debe generar el ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/. Luego seleccionar el código correspondiente del trámite, ingresar a Yape, elegir la opción Yapear servicios > Reniec y colocar el número de ticket.