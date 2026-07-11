Reniec suspende atención en agencias los fines de semana por falta de presupuesto. Foto: Reniec.
Reniec suspende atención en agencias los fines de semana por falta de presupuesto. Foto: Reniec.
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la suspensión total de sus servicios en agencias durante los días sábados y domingos. La decisión responde directamente a una severa crisis financiera interna provocada por un recorte en las partidas presupuestales asignadas a la entidad.

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