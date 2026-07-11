El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la suspensión total de sus servicios en agencias durante los días sábados y domingos. La decisión responde directamente a una severa crisis financiera interna provocada por un recorte en las partidas presupuestales asignadas a la entidad.

La problemática se agudiza ante el cronograma electoral de los comicios regionales, municipales y de autoridades de centros poblados. Según detalló la jefa nacional del organismo, Carmen Velarde, la institución carece de financiamiento indispensable para sostener las operaciones complementarias vinculadas a estas elecciones, lo que imposibilita el pago de personal bajo contrato temporal y la compra de insumos clave como las tarjetas de policarbonato destinadas a la impresión de los Documentos Nacionales de Identidad ( DNI ) .

Reniec en Arequipa amplía atención para entrega de DNI. Foto: GEC. / SYSTEM

Suspensión impacta directamente en la ciudadanía

Durante los últimos meses, el Reniec establecía cronogramas especiales de contingencia antes de cada fin de semana con el propósito de descentralizar la entrega y tramitación de los documentos de identidad para garantizar el derecho al sufragio. No obstante, según la entidad, la carencia de liquidez para cubrir las horas extra del personal y los gastos logísticos básicos ha forzado la paralización inmediata de estas jornadas.

La restricción no solo impide la gestión de nuevos documentos de forma presencial durante los días de descanso, sino que paraliza por completo el recojo de las credenciales de identidad que ya se encuentran listas en las sedes. Esta situación genera trabas administrativas para la población que requiere el DNI para postular a subsidios estatales, empadronamientos o gestiones básicas de salud y educación.

Reniec atenderá este fin de semana para entrega de DNI. Foto: RENIEC.

Frente al cierre de las oficinas los fines de semana, la Reniec derivó la atención hacia su plataforma en línea. Los usuarios deberán recurrir exclusivamente a la página web para efectuar operaciones específicas que no requieran presencialidad.

Entre las gestiones que permanecerán habilitadas mediante la modalidad virtual se encuentran la renovación o solicitud de duplicados del DNI, la modificación del estado civil de soltero a casado, la emisión de copias certificadas de actas civiles y la actualización del código PIN correspondiente al DNI electrónico.