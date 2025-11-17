A fin de que los ciudadanos ahorren tiempo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que las personas que cuentan con el DNI azul vencido o por vencer ya pueden renovarlo por el DNI electrónico 3.0 a través de la web, sin necesidad de ir hasta una agencia.

El Reniec dejó de emitir el DNI azul a fines de agosto pasado y hasta la fecha la migración al DNI electrónico implicaba ir a una de sus agencias a nivel nacional.

Ahora, la institución indicó que ya es posible realizar el trámite de renovación del documento de identidad azul a electrónico por su plataforma web www.reniec.gob.pe.

Esta nueva alternativa está dirigida a los ciudadanos que tengan el DNI azul caduco o dentro de los 60 días previos a la fecha de su vencimiento. Por ejemplo, ya puede renovar el DNI azul si este vence antes de la primera quincena de enero del 2026.

Agregó que el costo de la renovación del DNI azul por el DNI electrónico 3.0 es de 30 soles, precio promocional hasta fin de año 2025.

A la fecha, existen más 1.9 millones de DNI vencidos de mayores de edad y cerca de 400 mil por caducar.

Cómo renovar el DNI azul vía web

Si cuenta con el DNI azul vencido o por caducar (60 días antes), puede actualizar el documento desde la comodidad de una computadora o celular siguiendo estos pasos:

1. Realizar el pago con el código 02121, mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También por Pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito a crédito durante el trámite.

2. Descargar el aplicativo DNI Biofacial del Reniec en el celular. Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones.

3. Ingresar a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción “Renovación por caducidad del DNI”.

4. Validar los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

5. Llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

6. En la misma página web verificar el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100% puede acudir a una agencia para recoger su nuevo DNI.

Revise el siguiente tutorial para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico: https://youtu.be/5qmP5a44-jk.