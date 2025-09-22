El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que ya no es necesario acudir a sus agencias para solicitar copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, ya que ahora se pueden obtener en menos de cinco minutos a través de su página web (www.reniec.gob.pe).

De acuerdo con la institución, se han digitalizado más de 28 millones de actas provenientes de 185 oficinas registrales de provincias, distritos y centros poblados. Estos documentos cuentan con valor legal y están disponibles tanto para trámites presenciales como virtuales.

Para acceder al servicio, el ciudadano debe ingresar al portal institucional, verificar si el acta está registrada en la base de datos, realizar el pago de S/ 10.30 a través del aplicativo o página págalo.pe del Banco de la Nación (código 02141) y, finalmente, descargar o imprimir el documento. En el caso de actas de nacimiento de menores, solo los padres con DNI pueden solicitarlas.

El Reniec precisó que si el acta aún no figura en el sistema, el trámite deberá gestionarse en la municipalidad donde fue registrado el hecho o, en caso de inscripciones en consulados, en la Oficina de Relaciones Exteriores.

Asimismo, aclaró que las copias certificadas obtenidas vía web son válidas para trámites nacionales. Para gestiones en el extranjero, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, sigue siendo necesario solicitar el documento en agencias o agentes autorizados del Reniec.

Con esta alternativa virtual, el organismo busca facilitar los trámites ciudadanos, ahorrar tiempo y dinero, y descongestionar la atención en sus oficinas a nivel nacional.