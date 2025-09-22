Actas de nacimiento, matrimonio o defunción ya pueden obtenerse en línea en pocos minutos. (Foto: Difusión)
Actas de nacimiento, matrimonio o defunción ya pueden obtenerse en línea en pocos minutos. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

El (Reniec) informó que ya no es necesario acudir a sus agencias para solicitar copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, ya que ahora se pueden obtener en menos de cinco minutos a través de su página web ().

LEE: Mujer sufrió brutal ataque de enjambre de abejas mientras trabajaba en la vía pública en Jesús María

De acuerdo con la institución, se han digitalizado más de 28 millones de actas provenientes de 185 oficinas registrales de provincias, distritos y centros poblados. Estos documentos cuentan con valor legal y están disponibles tanto para trámites presenciales como virtuales.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Para acceder al servicio, el ciudadano debe ingresar al portal institucional, verificar si el acta está registrada en la base de datos, realizar el pago de S/ 10.30 a través del aplicativo o página págalo.pe del Banco de la Nación (código 02141) y, finalmente, descargar o imprimir el documento. En el caso de actas de nacimiento de menores, solo los padres con DNI pueden solicitarlas.

El Reniec precisó que si el acta aún no figura en el sistema, el trámite deberá gestionarse en la municipalidad donde fue registrado el hecho o, en caso de inscripciones en consulados, en la Oficina de Relaciones Exteriores.

Asimismo, aclaró que las copias certificadas obtenidas vía web son válidas para trámites nacionales. Para gestiones en el extranjero, ante el , sigue siendo necesario solicitar el documento en agencias o agentes autorizados del Reniec.

MÁS: Día Mundial del Perro Adoptado: realizarán campaña de adopción y concientización en feria ‘Huellitas de Primavera’

Con esta alternativa virtual, el organismo busca facilitar los trámites ciudadanos, ahorrar tiempo y dinero, y descongestionar la atención en sus oficinas a nivel nacional.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC