A tan solo un día de la Nochebuena, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundió una lista con los nombres de peruanos inspirados en la Navidad, época donde se espera que la unión familiar, la paz y la armonía esté en los hogares de todos.
Entre los nombres más populares de la lista destacan Elfo, Duende, Navideña, Pavo, Guirnalda, Reno, entre otros.
“Se viene la Navidad y con ella, los nombres de peruanos inspirados en esta celebración. Diciembre no solo trae fe y regalos: también identificación”, señala la publicación del Reniec en Instagram.
La lista la encabezan Maria y Jose, nombres populares entre los peruanos, ya que así se llaman 1’205,288 y 812,786 peruanos respectivamente.
La lista también incluye nombres como Jesus (435,326), Angel (359,586), Angeles (75,810), Belen (56,276), José (45,408), Natividad (38,352), Pastor (35,240), Baltazar (34,901), Gaspar (30,955), Melchor (14,874), Noel (11,710), Navidad (1,468), Nacimiento (311), Regalo (130), Brindis (106) y más.
De forma sorpresiva también aparecen en la lista, aunque en menor cantidad, nombres como Noela (79), Reno (67), Guirnalda (16), Elfo (13), Navideña (4), Pastorcita (4), Pavo (2), Niño Jesus (3) y, finalmente, existe una persona en Perú llamada Merry Christmas.
