Duende, Elfo y Guirnalda, estos son los nombres de peruanos inspirados en la Navidad. (Foto: Instagram)
Duende, Elfo y Guirnalda, estos son los nombres de peruanos inspirados en la Navidad. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

A tan solo un día de la Nochebuena, el (Reniec) difundió una lista con los nombres de peruanos inspirados en la , época donde se espera que la unión familiar, la paz y la armonía esté en los hogares de todos.

Entre los nombres más populares de la lista destacan Elfo, Duende, Navideña, Pavo, Guirnalda, Reno, entre otros.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
LEE: Reniec dispone apertura del Registro Electoral de Extranjeros residentes en Perú para Elecciones Regionales y Municipales 2026

“Se viene la Navidad y con ella, los nombres de peruanos inspirados en esta celebración. Diciembre no solo trae fe y regalos: también identificación”, señala la publicación del Reniec en Instagram.

La lista la encabezan Maria y Jose, nombres populares entre los peruanos, ya que así se llaman 1’205,288 y 812,786 peruanos respectivamente.

La lista también incluye nombres como Jesus (435,326), Angel (359,586), Angeles (75,810), Belen (56,276), José (45,408), Natividad (38,352), Pastor (35,240), Baltazar (34,901), Gaspar (30,955), Melchor (14,874), Noel (11,710), Navidad (1,468), Nacimiento (311), Regalo (130), Brindis (106) y más.

Duende, Elfo y Guirnalda, estos son los nombres de peruanos inspirados en la Navidad. (Foto: Instagram)
Duende, Elfo y Guirnalda, estos son los nombres de peruanos inspirados en la Navidad. (Foto: Instagram)
MÁS INFORMACIÓN: ¿Perdiste tu DNI? Así puedes tramitar el duplicado según RENIEC

De forma sorpresiva también aparecen en la lista, aunque en menor cantidad, nombres como Noela (79), Reno (67), Guirnalda (16), Elfo (13), Navideña (4), Pastorcita (4), Pavo (2), Niño Jesus (3) y, finalmente, existe una persona en Perú llamada Merry Christmas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC