La entidad implementó esta medida para facilitar los trámites a menores desde los 8 meses de edad, así podrán obtener la foto del DNI sin escalas. . (Foto: GEC)
La entidad implementó esta medida para facilitar los trámites a menores desde los 8 meses de edad, así podrán obtener la foto del DNI sin escalas. . (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementó un servicio que facilita los trámites de DNI para menores de edad. Ahora, los niños desde los 8 meses pueden ser fotografiados gratuitamente en las oficinas que cuentan con el servicio de ‘Captura en Vivo’.

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