El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementó un servicio que facilita los trámites de DNI para menores de edad. Ahora, los niños desde los 8 meses pueden ser fotografiados gratuitamente en las oficinas que cuentan con el servicio de ‘Captura en Vivo’.

La medida permite que los padres o tutores ya no tengan que llevar una fotografía tamaño carnet de sus hijos para realizar determinados trámites. El personal de Reniec se encarga directamente de tomar la imagen, además de registrar las dos huellas índices del menor durante el proceso de identificación.

Anteriormente, la entidad registral realizaba la toma de fotografías a menores desde los 7 años. Con esta nueva disposición, el servicio se amplía a niños desde los 8 meses de edad y está disponible en 391 centros de atención a nivel nacional.

Reniec implementó esta medida para facilitar los trámites a menores desde los 8 meses de edad, así podrán obtener la foto del DNI sin escalas. (Foto: Andina- Reniec)

¿En qué sedes se puede tomar la foto?

El servicio de ‘Captura en Vivo’ está habilitado en 391 oficinas de Reniec. Los padres pueden consultar la relación de sedes y sus horarios en la página oficial de la entidad antes de acudir a realizar el trámite o haciendo clic aquí.

¿Qué trámites de DNI de menores incluye el servicio de ‘Captura en Vivo’ o foto?

Reniec precisa que los padres de familia o tutores legales pueden realizar los siguientes trámites para menores en las sedes habilitadas con el servicio de ‘Captura en Vivo’ o foto: Emisión de DNI por primera vez, renovación y actualización de fotografía.

Para acceder a estos procedimientos, los padres o tutores deben realizar previamente el pago de S/16, utilizando el código 00647.

Reniec implementó esta medida para facilitar los trámites a menores desde los 8 meses de edad, así podrán obtener la foto del DNI sin escalas. (Foto: ALBERTO ORBEGOSO / GEC)) / ALBERTO ORBEGOSO

El pago puede efectuarse mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma págalo.pe. En el caso de Yape, se debe generar previamente un ticket de pago en la plataforma de recaudación de Reniec, seleccionar el código correspondiente e ingresar el número del ticket en la opción de servicios de la aplicación.