[ACTUALIZACIÓN 23/11/2017]

De acuerdo a información contenida en una carta enviada a este Diario por el señor Percy Reátegui Picón, el referido ciudadano no se encuentra procesado en el caso que involucra a Renzo Espinoza Brissolesi, alias ‘Renzito’. Según un documento de la Fiscalía de la Nación, el señor Reátegui Picón tiene la calidad de testigo en dicha investigación.



[NOTA ORIGINAL]



Un ex asesor del Ministerio de Justicia es investigado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) pues sería parte de la red de testaferros que permitió a Renzo Espinoza Brissolesi alias ‘Renzito’, y parte de su banda criminal, alquilar uno de los departamentos de San Borja donde cayeron el pasado 9 de enero.

Se trata de Percy Reátegui Picón, economista de profesión y ex asesor del área administrativa del Ministerio de Justicia, tío de Jorge Luis Reátegui Brenis, alias ‘Carajito’. Este último es integrante de la organización de ‘Renzito’, presuntamente dedicada al tráfico ilícito de droga y sicariato, y fue detenido en la referida fecha dentro del departamento de la calle Pietro Cavallini. El inmueble fue alquilado a nombre Reátegui Picón.

“Soy consciente que el contrato lo he firmado yo y en el atestado está. Simplemente mi sobrino me ha pedido un apoyo y, como cualquiera, no tuve ningún inconveniente de apoyar”, manifestó a Panorama.

“Sí, efectivamente (Jorge Luis Reátegui) es mi sobrino pero yo no sabía en qué situación andaba. Yo tengo más de 20 años trabajando en el sector público, ocupando siempre cargos de gerencia, y jamás he tenido problemas de esta naturaleza”, acotó casi llorando.

Aseguró que desconocía, entre otras cosas, que su sobrino fue baleado a fines del 2014 ni que estaba inmerso en una organización delictiva. Consultado por el citado programa si seguía laborando en el Ministerio de Justicia dijo que ya no.

MÁS INVESTIGADOS

Otra persona en similar situación y que viene siendo investigada por la Dirandro es Carmen Vallejos Monge, quien alquiló el departamento de la Calle 9, donde fue atrapado ‘Renzito’, su padre, Luis Espinoza Oroche; su hermano, Carlos Espinoza, así como Carlos Francisco Franco López y Marcel Jean Pierre Quito Fiestas.

En su declaración policial, la mujer dijo que de mutuo acuerdo con la arrendataria accedió a pagar en efectivo US$10.400 por seis meses de alquiler.

De otro lado, dentro de las pesquisas también está Luis Jesús Viena La Torre, quien en su manifestación ante la Policía dijo que compró por US$15 mil la lujosa camioneta blindada, incautada a Espinoza Brissolesi.

No obstante, en la casa de Viena se informó a Panorama que este no manejaba ni tenía brevete. Este acotó a la Policía que no sabía la placa del vehículo (valorizado en US$80 mil) y que lo alquilaba a Juan Carlos Villar Candia, otro integrante de la banda de ‘Renzito’, por S/.70 al día.