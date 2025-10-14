¿Quién asumirá la alcaldía de Lima si Reggiardo postula en las elecciones municipales del 2026?: La enrevesada línea de sucesión en la MML

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Reggiardo es la carta de Renovación Popular para aspirar a la próxima gestión de la alcaldía de Lima. Cabe recordar que él fue elegido como primer regidor hábil para el periodo municipal 2023-2026, por ende, teniente alcalde. Es por esta razón, y conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, quien reemplaza a López Aliaga ante su renuncia.

¿Renzo Reggiardo debe renunciar para postular a la alcaldía en octubre del 2026?

José Manuel Villalobos, abogado especialista en temas electorales, indicó a El Comercio que la Ley de Elecciones Municipales no exige la renuncia de los regidores que deseen postular a una elección municipal. “Él no ha sido elegido como alcalde, sino como regidor. Por eso, debe solicitar una licencia del cargo por 30 días antes de la fecha de las elecciones [4 de octubre del 2026]”, declaró.

El abogado José Tello Alfaro, presidente de Aklla y también experto en temas electorales, recordó que, en junio de este año, el Congreso no aprobó una reforma constitucional que pretendía permitir la reelección de gobernadores regionales y alcaldes por un período adicional. Sin embargo, precisó que Reggiardo postularía en octubre del 2026 a un cargo diferente al que fue elegido. Por lo tanto, coincide en que deberá solicitar una licencia por 30 días.

Asimismo, José Naupari, abogado experto en derecho electoral, indicó que dicha licencia debe ser solicitada con anterioridad. “El cargo de solicitud de la licencia debe presentarse antes. En este caso, Reggiardo debe presentarlo el 16 de junio y pedir que la licencia tenga una eficacia de 30 días antes de la elección”, mencionó.

¿Quién reemplazará a Reggiardo cuando esté de licencia del cargo de alcalde?

Si Renzo Reggiardo deja de ejercer el cargo de alcalde durante 30 días por licencia, corresponde que el siguiente regidor hábil tome las riendas.

Fabiola Morales Castillo fue elegida como segunda regidora municipal de Lima para el periodo 2023-2026. Los siguientes regidores hábiles, en el orden correspondiente, son Julio Gagó y Roxana Rocha.

Ahora bien, Morales declaró a El Comercio que ha sido invitada por Rafael López Aliaga a postular como senadora para las elecciones generales 2026. Expresó que evaluará su decisión ante el escenario actual en la alcaldía de Lima.

En ese sentido, Villalobos señaló que Morales no estaba obligada a renunciar a su cargo de regidora el 13 de octubre para postular a los comicios de abril del 2026. “La Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones determinan que solo los altos funcionarios, gobernadores regionales y alcaldes tenían que renunciar el 13 de octubre para postular en las elecciones generales del 2026. Los regidores no están comprendidos entre los altos funcionarios”, detalló.

En ese sentido, explicó que Morales y cualquier otro regidor que desee postular al Congreso solo deberá pedir una licencia de 60 días antes de las elecciones. Naupari añadió que esta solicitud debe ser presentada hasta el 23 de setiembre.

Además, en el caso de que finalmente postule y sea elegida como legisladora, Tello mencionó que Morales será vacada de inmediato de su cargo de regidora. “Asumir otro cargo de elección popular es causal de vacancia para regidores municipales. Como antecedentes, tenemos el caso de Norma Yarrow y Martha Moyano, quienes eran regidoras de Lima en la gestión municipal anterior y fueron elegidas como congresistas en las elecciones generales del 2021″, manifestó.

Sin embargo, de no lograr una curul, continuará como regidora de Lima. Asimismo, Tello mencionó que Reggiardo volverá a ocupar el cargo de alcalde el 5 de octubre, sea cual sea el resultado en las elecciones municipales.

Por su parte, Naupari considera que “no es recomendable” que una autoridad que fue elegida como alcalde renuncie al cargo para postular en las elecciones generales . “Creo que tendría que abocarse a cumplir con el período de mandato representativo para el cual ha sido elegido y no utilizarlo como plataforma. Pero la Constitución lo permite y pueden ejercer su derecho a hacerlo”, opinó.

-Últimas actividades de López Aliaga como alcalde-

Rafael López Aliaga hizo oficial su renuncia al cargo ante el Concejo Metropolitano. El burgomaestre indicó que ante la “falta de liderazgo” que requiere el país para afrontar sus principales desafíos, tiene la “certeza de poder contribuir desde un espacio de alcance nacional al bienestar y desarrollo del país”.

“Por medio de la presente lo saludo y a su vez comunico mi renuncia al cargo de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima para postular como precandidato en las próximas elecciones primarias del partido político Renovación Popular, deL cual soy afiliado, en el marco de los procesos electorales para las elecciones generales del año 2026”, señaló.

Previamente, López Aliaga presentó los avances de la construcción del nuevo bypass Las Torres en Lurigancho-Chosica. La obra tiene un 65% de avance total al haber concluido la colocación de 53 pilares de concreto (columnas) y 2 estribos. También mencionó que está en proceso la instalación de 168 vigas longitudinales.

El proyecto busca agilizar el tránsito de Lima a Lurigancho-Chosica, y aliviar la congestión vehicular en los accesos a Huachipa, Carapongo, la autopista Ramiro Prialé y la Carretera Central.