José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Quién asumirá la alcaldía de Lima si Reggiardo postula en las elecciones municipales del 2026?: La enrevesada línea de sucesión en la MML
Resumen de la noticia por IA
¿Quién asumirá la alcaldía de Lima si Reggiardo postula en las elecciones municipales del 2026?: La enrevesada línea de sucesión en la MML

¿Quién asumirá la alcaldía de Lima si Reggiardo postula en las elecciones municipales del 2026?: La enrevesada línea de sucesión en la MML

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Renzo Reggiardo es el nuevo alcalde de Lima luego de que Rafael López Aliaga renunciara al sillón municipal este lunes para postular a la presidencia en las elecciones generales del 2026. No obstante, existe una incertidumbre por resolver entre los ciudadanos de la capital: ¿Qué pasará si el nuevo burgomaestre postula a las elecciones municipales de octubre del 2026?

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC