Al menos 12 pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, con edades entre los 8 meses y los 10 años, han sido diagnosticados con la bacteria Ralstonia pickettii, un microorganismo capaz de causar cuadros graves en personas con defensas comprometidas. Así lo reveló una investigación de Salud con lupa.

Los primeros contagios fueron identificados entre el 19 de julio y el 1 de agosto en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Cardiovascular y en la UCI Pediátrica. Luego se sumaron más casos en estas mismas áreas hasta alcanzar once pacientes. Finalmente, la última semana de agosto se confirmó un nuevo diagnóstico en la UCI de Quemados, elevando el total a 12 menores afectados.

Los casos se detectaron entre el 19 de julio y el 23 de agosto en las unidades de cuidados intensivos (UCI) Cardiovascular, Pediátrica y de Quemados. (Foto: Referencial)

La bacteria suele encontrarse en ambientes acuáticos o húmedos y puede contaminar soluciones hospitalarias como sueros, medicamentos intravenosos o incluso dispositivos médicos.

Por ello, el hospital dispuso la toma de muestras en grifos, equipos médicos y medicamentos. En total se recolectaron más de 60 pruebas, realizadas por GEPEHO, la empresa encargada de la limpieza y desinfección del hospital. Los resultados no hallaron rastros de la bacteria.

Tres de los pacientes diagnosticados fallecieron entre agosto y fines de ese mes. Sin embargo, la institución sostiene que las muertes no se debieron a la bacteria, sino a enfermedades previas y a la complejidad de los cuadros clínicos que presentaban los menores.

La fuente de la infección todavía no ha sido determinada. Un informe del Comité de Prevención y Control de Infecciones del hospital precisa que, tras confirmar los primeros casos, se notificó a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro y al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú).

De acuerdo con los reportes a los que accedió Salud con lupa, los primeros niños afectados presentaron fiebre alta e hipotermia sin causa aparente. (Foto: Referencial)

Con esta última entidad se coordinó asistencia técnica y se enviaron muestras al Instituto Nacional de Salud (INS) para estudios especializados, incluido el secuenciamiento genómico, con el fin de establecer si todas las infecciones provienen de una misma fuente. Hasta ahora, el hospital permanece a la espera de esos resultados.

El episodio ha encendido alertas debido al rol del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, considerado un hospital de referencia nacional que recibe a pacientes pediátricos de todo el país, en especial de regiones del norte como Piura, Lambayeque y Tumbes. Solo sus unidades de cuidados intensivos atienden en promedio a 350 menores cada año.