José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Escucha la noticia

00:0000:00
Residencial San Felipe cambiaría por completo con el viaducto Javier Prado: ¿Por qué los vecinos se oponen a la obra?
Resumen de la noticia por IA
Residencial San Felipe cambiaría por completo con el viaducto Javier Prado: ¿Por qué los vecinos se oponen a la obra?

Residencial San Felipe cambiaría por completo con el viaducto Javier Prado: ¿Por qué los vecinos se oponen a la obra?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La primera etapa de la residencial San Felipe, en Jesús María, comprende a los edificios cercanos a la Av. Faustino Sánchez Carrión (también conocida como Pershing). Aproximadamente, 500 familias viven allí, cuyas vidas cambiarán por completo si se concreta un proyecto que ha anunciado la Municipalidad de Lima (MML) a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet): el paso a desnivel elevado de las avenidas Javier Prado y Sánchez Carrión.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC