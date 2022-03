Conforme a los criterios de Saber más

Más de cuatro millones de estudiantes de instituciones educativas públicas de educación básica iniciaron ayer las clases semipresenciales en 18 regiones del país. Este número representa al 64% del total que volverán a las aulas paulatinamente hasta el 28 de marzo.

El ministro de Educación, Rosendo Serna, indicó a TV Perú que: “Las clases están señaladas para inicio como tope el 28 de marzo. Pero el lunes [14 marzo] 18 regiones van a iniciar clases por propia decisión teniendo en cuenta los factores que ocurren en el territorio”.

Millones de alumnos volvieron ayer a las aulas de los colegios públicos.

Sobre esta apertura temprana, la vocera del colectivo Volvamos a clases, Milagros Saenz, sostuvo que es algo que rescatar. “Esto es muy positivo porque habla de las ganas, de la disposición. Ahora, esto se debe acompañar una normativa para el buen retorno”, indicó Saenz.

En el primer día del retorno a la presencialidad, los niños fueron a sus diferentes centros educativos en periodos específicos y durante la semana lo harán por días intercalados. Además, los ministros estuvieron presentes en las diversas regiones que abrieron sus colegios.

Fueron 57,791 instituciones educativas públicas las que iniciaron las clases semipresenciales . Todas estas deben cumplir con los protocolos de bio seguridad. “Los colegios cuentan con instalaciones para el lavado de manos y equipos de higiene y se han comprado oportunamente mascarillas para garantizar la salud de estudiantes y maestros y tener un retorno seguro”, dijo el ministro.

En este inicio de año escolar también se pudo ver que instituciones educativas no contaban con toda su infraestructura operativa, a pesar de haber tenido tiempo para prepararse antes del regreso a las aulas. El colegio Juan Pablo II en Carabayllo tenía aulas deshabilitadas sin electricidad.

Regreso a clases en colegio Juan Pablo II en Carabayllo. (Foto: Jorge Cerdán)

Apoyo socioemocional

El regreso a clases en colegios públicos será de un total de 6′797,295 estudiantes. Sin embargo, además de los protocolos para evitar el contagio de Covid-19, Sandra Carrillo, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y especialista en educación, explicó que es necesario hacer un plan pedagógico y socioemocional para los estudiantes, debido a los dos años de pandemia.

“En el plan pedagógico curricular, ahí no solo se debe nivelar el aprendizaje – que es importante porque hay chicos que pasaron a secundaria sin los dos últimos años de primaria, por ejemplo -, pero hay otros aprendizajes y reflexiones sobre lo que hemos vivido en los últimos años ”, sostuvo Carrillo.

Explicó, además, que se deben tratar temas psicológicos y emocionales importantes: “se debe ir con los ritmos, aprendizajes significativos y adaptar la currícula teniendo en cuenta estos dos años”. Indicó que generalmente el ministerio lidera estos temas, pero que las Ugel tienen un papel fundamental para capacitar y dar herramientas necesarias a los colegios y profesores.

Presencialidad total

Pese al avance del regreso a la presencialidad, colectivos y padres de familia piden al gobierno el regreso total a clases presenciales. “Nosotros vemos que un regreso semipresencial no es un regreso total, no es el que el presidente y ministro se comprometieron. Es tardío y desigual ”, sostuvo la vocera del colectivo Volvamos a Clases.

Asimismo, Rosa Castro Guerrero, madre de familia del colegio Alfonso Ugarte, explicó que ella tiene tres hijos que van en diferentes horarios y de manera intercalada: el de inicial va de 8 a.m. a 11 a.m., el de primaria va de 8 a.m. a 12 y el de secundaria de 7:30 a.m. a 1:45 p.m.

“Mis hijos no van mañana, ellos van a estar libres. Les dejan algunos trabajos en la plataforma virtual, pero nada más. Realmente hacen una semana de clases en más de dos semanas”, sostuvo.

En ese mismo sentido, el ministro Serna señaló que su sector buscará flexibilizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para permitir el retorno a las aulas con un 100% de aforo.

“Las cifras epidemiológicas están mejorando y si continúan evolucionando favorablemente tenemos que tomar decisiones para ajustar los protocolos de bioseguridad, a ese paso es posible que logremos un aforo de 100 % en las aulas, sin limitaciones de distanciamiento, tal como sucede en otros países de Latinoamérica”, señaló.

