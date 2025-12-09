Miles de vehículos regresaron a Lima este martes tras el feriado largo que se extendió del 6 al 9 de diciembre. Durante estos días, un gran número de familias viajó a playas y destinos turísticos cercanos, generando ahora un retorno masivo que incrementó el flujo vehicular en la Panamericana Sur, una de las rutas más utilizadas para la salida y el reingreso a la capital.

El desplazamiento se vio marcado por un cambio operativo: desde el jueves 4 de diciembre, Rutas de Lima dejó de administrar la concesión del tramo sur, alegando que se encontraba imposibilitada de continuar.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Como consecuencia, se suspendió el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra, permitiendo que los conductores transiten sin detenerse ni realizar pago alguno.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el primer feriado largo de diciembre generará más de 154 millones de dólares en movimiento turístico a nivel nacional. Las fechas coinciden con los feriados por el Día de la Inmaculada Concepción y la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, lo que impulsó los viajes internos.

La titular del Mincetur, Teresa Mera, destacó que cerca de 1.3 millones de peruanos aprovecharon estos días para viajar, dinamizando actividades como el transporte, el alojamiento y el turismo de recreación. Los destinos más visitados incluyeron regiones como Lima, La Libertad, Ica, Arequipa, Áncash, Cajamarca y Cusco.

Las cifras del estudio de intención de viaje indican que la visita a familiares y amigos fue el principal motivo de desplazamiento, seguida por viajes de ocio hacia zonas con buen clima y fácil acceso. La mayoría de los viajeros organizó su salida de manera independiente y optó por el bus interprovincial o el vehículo particular como medio de transporte.

En promedio, cada viajero gastó S/ 434 durante una estadía de tres noches, lo que refuerza el impacto económico de los feriados largos como herramienta para estimular el turismo interno.