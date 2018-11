Los retos para la región Lima son seguridad e infraestructura [INFORME]

El domingo 9 de diciembre, 735.932 ciudadanos elegirán al próximo gobernador regional de Lima. Esto debido a que en las elecciones del 7 de octubre ninguno de los candidatos a ese puesto obtuvo más del 30% de los votos válidos que exige el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por lo tanto, habrá una segunda vuelta entre los postulantes que ocuparon el primer y segundo lugar en el número de votos.



Uno de ellos es Ricardo Chavarría, del movimiento político Fuerza Regional. Desde 1998, según el JNE, este candidato ha intentado ser elegido autoridad pública, pero no ha tenido éxito. Postuló a la alcaldía de Huaral en tres ocasiones, a la presidencia regional de Lima en dos períodos y en las elecciones del 2016 candidateó al cargo de congresista por el partido Alianza para el Progreso, pero no ganó.

El movimiento Fuerza Regional obtuvo 73,851 votos válidos (15,43%), mientras que Patria Joven –el otro partido que lucha por el Gobierno Regional de Lima– logró 84.746 votos (17,47%).

En un inicio el candidato de Patria Joven era Javier Alvarado, ex alcalde de la provincia de Cañete y ex presidente regional de Lima (2011-2014). En mayo, sin embargo, el Poder Judicial de Cañete lo condenó a seis años de prisión por el delito de peculado doloso. Está prófugo de la justicia.

De acuerdo con la sentencia, cuando Alvarado fue alcalde de Cañete habría emitido cheques del fondo de inversiones por más de S/4 millones para ejecutar obras, pero no se realizó ninguna con ese dinero que provenía de las arcas del municipio. El 10 de octubre pasado, la Sala Penal de Apelaciones de Cañete confirmó la condena.

Fuentes allegadas a Alvarado sostuvieron que él sigue en contienda porque aún no hay una sentencia firme y definitiva, es decir la Corte Suprema de Justicia todavía no se ha pronunciado sobre su caso.

Al respecto, la abogada penalista Romy Chang sostuvo que un candidato debería quedar fuera de contienda luego de la confirmación de la condena en segunda instancia, como ha sucedido en este caso.

“Hay algunos candidatos que están apelando las ratificaciones de sus condenas ante la Corte Suprema de Justicia para dilatar sus procesos y continuar en la carrera política. Eso debería modificarse”, dijo.



Este Diario solicitó a Patria Joven una entrevista con Alvarado pero fue denegada.



SERVICIO DE AGUA

En la región Lima solo el 45% de la población consume agua proveniente de la red pública las 24 horas, según el INEI.

EJECUCIÓN

Con los recursos destinados por el fenómeno de El Niño costero se han realizado trabajos de descolmatación de los ríos Huaycoloro y Rímac, y de limpieza en quebradas.

—Seguridad—

La región Lima comprende nueve provincias: Cajatambo, Barranca, Cañete, Oyón, Canta, Huaura, Huarochirí, Yauyos y Huaral. La población total suma 954.024 habitantes, mientras que en la provincia de Lima, con sus 43 distritos, son 8 millones.

Uno de los problemas que más aqueja a la región Lima es la inseguridad. Desde el 2016, esta zona ocupa el tercer lugar con una de las tasas de homicidios más altas en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el 2017, Barranca fue la segunda provincia del país con la tasa más alta de homicidios: 41 por cada 100 mil habitantes.

Entre el período enero-junio, la percepción de inseguridad de los ciudadanos (la sensación de que en los próximos 12 meses serán víctimas de algún hecho delictivo) también aumentó en comparación con el año pasado. Sucedió lo mismo con la victimización (ver infografía).

El general Luis Montoya, ex director de la Policía Nacional, sostuvo que hace cinco años advirtió que la delincuencia iba a recrudecer en estas zonas. “No se trata de que los delincuentes hayan emigrado de Lima, son de las zonas de ahí, pero lo que sí se reproduce de la capital es la falta de capacidad para prevenir los delitos”, precisó.

Agregó que en Cañete y Huaral el tráfico de terrenos ha aumentado, al igual que las mafias de construcción civil, y en Barranca hay bandas dedicadas a la minería ilegal, lo que conlleva disputas entre bandos. “Las autoridades, lamentablemente, no trabajan de la mano con la policía. Todo está desvinculado”, indicó.

En su plan de gobierno, Patria Joven propone trabajar contra la inseguridad con las Fuerzas Armadas, mientras que Fuerza Regional ofrece crear la Escuela de Serenazgo Regional, construir una central de videovigilancia regional y fortalecer los comités de seguridad ciudadana.

—Infraestructura—

La región Lima fue una de las afectadas por los embates ocasionados por el fenómeno de El Niño costero en el 2017.



La Presidencia del Consejo de Ministros informó que, desde junio del 2017 a la fecha, el Ejecutivo le ha transferido a la región Lima más de S/660 millones para la construcción de 2.250 viviendas y otras obras. De ese total, unas 220 viviendas han sido concluidas. Los vecinos han exigido rapidez para la culminación de los trabajos.



Sobre infraestructura, Patria Joven propone el mejoramiento de colegios y hospitales y Fuerza Regional apuesta por promover proyectos de saneamiento y mejoramiento de los servicios de agua y desagüe en Huaura, Cañete y Barranca. El 9 de diciembre será un día decisivo.

