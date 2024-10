El Ministerio de Cultura (Mincul) destituyó de su cargo al jefe institucional del Archivo General de la Nación (AGN), Ricardo Moreau. Esta decisión se produjo tras una denuncia penal por delitos relacionados con la destrucción, alteración y extracción del patrimonio cultural de la Nación.

Días antes, el AGN informó a través de sus redes sociales que su equipo había comenzado el traslado de más de 400 cajas del acervo documental nacional desde su sede en el sótano del Palacio Nacional de Justicia a una ubicación temporal en un local industrial del Callao. “Se trasladaron 180 cajas archiveras de la Dirección del Archivo Notarial y 270 cajas archiveras de la Dirección de Archivo Histórico. El acervo documental fue trasladado a un moderno local alquilado temporalmente, situado en la calle B, N° 263, Urbanización Industrial Bocanegra, Callao. Este local cuenta con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones”, indicó la entidad.

Ricardo solicitó en varias oportunidades una reunión con el nuevo ministro de Cultura para informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero no se logró (foto: GEC).

📢Tramitan denuncia penal contra jefe de Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau, por delitos de destrucción, alteración, extracción de patrimonio cultural de la Nación y omisión de deberes de funcionarios públicos. 4a Fiscalía Prov especializada en prevención de delito Lima pic.twitter.com/7f1gyaAsRj — Jacqueline Fowks (@jfowks) September 28, 2024

Dos años atrás, el Poder Judicial notificó al AGN sobre una sentencia que ordenaba la restitución del área que actualmente ocupa en el Palacio Nacional de Justicia. Como consecuencia, se determinó el desalojo de las oficinas y espacios que custodian más de 150 millones de archivos del patrimonio documental, histórico y notarial.

Por ello, en abril de este año, el AGN anunció el traslado del patrimonio cultural a su nueva sede en el Callao. Sin embargo, un informe técnico de la Contraloría, publicado en julio, identificó situaciones adversas en la contratación del arrendamiento del nuevo local. En primer lugar, el informe advirtió que el establecimiento está ubicado en una zona industrial donde operan empresas que utilizan compuestos químicos y otros materiales. En segundo lugar, la Contraloría señaló que el local “no cuenta con las condiciones necesarias que aseguren que se encuentra física y legalmente saneado”.

Debido a esta situación, el 12 de agosto, tres historiadores presentaron una acción de amparo para detener el traslado de los documentos custodiados por el AGN al almacén del Callao: Magally Alegre, Joseph Dager y Margarita Guerra. Además, diversos usuarios en redes sociales han expresado su oposición a este traslado. Se reportó el jueves 26 de septiembre a través de X que personal del AGN retiró una caja de la sede del Palacio de Justicia en un vehículo oficial de la institución, sin que se conociera su destino.

Esto lo estoy viendo con mis propios ojos. Qué hay en esas cajas? Quién garantiza la forma en que se está haciendo este traslado? Dónde está el comisario que supervise el proceso? Donde está el Ministro de Cultura? Cómo recibirá nuestro patrimonio? https://t.co/07ukAcgRw4 — Natalia Sobrevilla (@N_Sobrevilla) September 28, 2024

Hoy a alrededor de las 9:30 se retiró la primera caja de la sede Palacio del AGN, en claro desacato a la acción de amparo y de las instrucciones del MinCUL. No sabemos a dónde. Qué hay en esa caja Sr Moreau? Salió en el vehículo oficial del AGN. pic.twitter.com/6Gsx6bREGK — Natalia Sobrevilla (@N_Sobrevilla) September 26, 2024

Ante esta situación, Ricardo Moreau, exjefe del Archivo General de la Nación, compartió en una entrevista con El Comercio los detalles del traslado del patrimonio cultural desde el Palacio Nacional de Justicia hasta la nueva sede en el Callao, explicando también por qué considera que esta decisión es la más adecuada.

¿Cómo responde a la conclusión de su designación?

Los que tenemos la suerte de servir a nuestro país en este tipo de cargos de confianza sabemos que, al ser designados, estamos en un cargo que puede terminar en cualquier momento. Estamos sujetos a las autoridades de turno. Recientemente hubo cambios ministeriales y he tratado de comunicarme con Fabricio Alfredo Valencia, el nuevo ministro de Cultura, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él. Creo que tiene un concepto preconcebido sobre mí. Esto es parte de la vida pública para quienes servimos a nuestro país.

Respecto a la medida de amparo, esta no puede efectuarse porque aún no ha sido confirmada. ¿Por ello tendrían libertad para realizar el traslado de los documentos patrimoniales?

Parte de la función que desarrollo es cuidar el patrimonio documental y la memoria de todos los peruanos. Este tema no es nuevo, heredamos tanto los logros como las deficiencias de quienes nos antecedieron.

El AGN informó que su equipo había comenzado el traslado de más de 400 cajas del acervo documental nacional (foto: Andina).

Hay un juicio que comenzó en 2014 y terminó en 2022. A partir de ahí, entro yo a la gestión, durante la cual han pasado seis ministros y dos presidentes. Mi función es proteger el patrimonio. Tenemos un informe de Defensa Civil de 2009 que indica que el lugar de conservación del archivo no tiene las condiciones adecuadas. Además, contamos con un pedido de la jueza del caso para que se cumpla la reivindicación del bien. En junio de este año, el procurador del Poder Judicial pidió a la jueza que tome acciones, prácticamente que nos desaloje.

Si tenemos documentos de Defensa Civil que indican que el local actual es inadecuado y documentos del Poder Judicial que exigen que nos vayamos, además de informes técnicos que sostienen lo mismo, junto con precisiones de consultores y profesionales internacionales, se justifica el traslado. Esta mudanza viene de años atrás. Es un proceso largo que ha estado a cargo de las direcciones técnicas del AGN. Hay personal experto en conservación que ha monitoreado todo el proceso para asegurar mejores condiciones para los documentos.

¿Las condiciones del traslado son las idóneas?

El traslado se ha preparado durante muchos meses. Se han aprobado protocolos y documentos normativos que garantizan la idoneidad del proceso técnico. Este traslado también ha contado con las coordinaciones de las autoridades policiales. Más de 12 unidades vehiculares han acompañado todo el proceso. La empresa con la que estamos trabajando tiene experiencia en el traslado de equipamiento y ha cumplido con todas las condiciones de conservación necesarias para garantizar un traslado seguro. Cada caja de archivo ha sido acondicionada con material específico para minimizar riesgos y proteger su integridad. Muchas de las afirmaciones que se hacen en redes son falsas.

Se trasladaron 180 cajas archiveras de la Dirección del Archivo Notarial y 270 cajas archiveras de la Dirección de Archivo Histórico (foto: Andina).

¿Y qué hay sobre el nuevo almacén?

En cuanto al local del Callao, este ha sido resultado de un estudio de mercado amplio. No hay ningún local en Perú que haya sido diseñado específicamente para un archivo. Lo que existe son locales que tienen ciertas condiciones y, con un adecuado acondicionamiento, pueden ser funcionales. Este local, que es un almacén industrial en el Callao, no es novedoso; muchos archivos utilizan espacios industriales acondicionados.

Profesionales extranjeros han indicado que este tipo de locales industriales se asemejan a los que se usan en otros países de América Latina. Hemos optimizado cada metro cuadrado de manera eficiente. El local cuenta con certificaciones de Defensa Civil y está en una zona de bajo riesgo sísmico, además de contar con oficinas administrativas acondicionadas.

¿A qué responde la salida de los documentos?

La decisión se toma por razones de mayor eficiencia, comodidad y acondicionamiento. El nuevo lugar es más idóneo, no solo para los documentos, sino también para los trabajadores. Antes no estaban en un lugar adecuado; ahora tendrán mejores condiciones de trabajo.

Hay más de 28 kilómetros de documentos, casi 200.000 unidades de documentación (foto: Andina).

¿Qué comprende todo ese acervo documental que se encuentra en el nuevo lugar?

Se refiere a un conjunto de documentos que han permanecido allí por más de 80 años, incluidos documentos notariales de notarios que han fallecido en Lima desde la época republicana. Desde inicios de la independencia hasta los años 80, 90 y 2000. Son documentos de la administración pública que han ido desapareciendo con el tiempo y que han sido trasladados allí.

¿Qué temas o acuerdos se discutieron previamente?

Solicité en varias oportunidades una reunión con el nuevo ministro de Cultura Fabricio Alfredo Valencia para informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero no se logró. Sin embargo, pude reunirme el jueves 24 con el secretario general, sus asesores y su equipo administrativo, donde por dos horas pude exponer en detalle lo que he comentado. Se acordó que el traslado debería llevarse a cabo bajo las mejores condiciones.

Por otro lado, la exministra de Cultura Leslie Urteaga envió al presidente del Poder Judicial dos solicitudes para postergar el desalojo, pero en ambas ocasiones le dijeron que no era posible extender más el plazo, dado que ya habían pasado más de 10 años desde que comenzó el proceso judicial y tenían pleno conocimiento de lo que se estaba haciendo.

La decisión surge en medio de controversias y una medida de amparo que aún no se ha confirmado (foto: Andina).

¿El proceso de traslado sigue desarrollándose?

Claro, hay más de 28 kilómetros de documentos, casi 200.000 unidades de documentación, y todavía continuamos con el proceso. Está previsto que podamos seguir, aunque será decisión de las autoridades actuales. Hay un cronograma que se debe cumplir, salvo que haya una orden que indique lo contrario.