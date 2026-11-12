Papa León XIV sorprende en la Plaza Mayor al citar un vals criollo: “Es mi Perú”. Foto: Captura de video/ TVPerú
Papa León XIV sorprende en la Plaza Mayor al citar un vals criollo: “Es mi Perú”. Foto: Captura de video/ TVPerú
Por Redacción EC

El papa León XIV sorprendió a los asistentes al encuentro “Desafíos y esperanzas del pueblo peruano”, realizado este jueves 12 de noviembre en la Plaza Mayor de Lima, al recordar los versos de un conocido vals criollo para destacar la belleza y diversidad cultural del Perú.

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