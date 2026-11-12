El papa León XIV sorprendió a los asistentes al encuentro “Desafíos y esperanzas del pueblo peruano”, realizado este jueves 12 de noviembre en la Plaza Mayor de Lima, al recordar los versos de un conocido vals criollo para destacar la belleza y diversidad cultural del Perú.

Durante su intervención, el Santo Padre hizo referencia a la riqueza geográfica y cultural del país a través de una estrofa que resalta sus montañas, playas, tierras fértiles y paisajes. Sus palabras despertaron una ovación entre los fieles presentes, quienes respondieron con una expresión de cariño hacia el pontífice: “¡El papa es peruano!”.

“Perú es un país bellísimo, precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional. Como cantamos en un vals criollo: Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú”, expresó León XIV.

León XIV recuerda un vals criollo para destacar la belleza del Perú

La referencia musical del pontífice se convirtió en uno de los momentos más celebrados del encuentro en la Plaza Mayor. Con los versos del vals criollo, León XIV resaltó las características naturales y la diversidad que distinguen al territorio peruano.

La cita también permitió al Santo Padre conectar su mensaje con una expresión de la identidad cultural del país, en una jornada que reunió a numerosos fieles y representantes de distintos sectores de la sociedad peruana.

Tras escuchar sus palabras, los asistentes respondieron con una ovación y corearon: “¡El papa es peruano!”, en medio de muestras de entusiasmo y afecto.

“Las diferencias favorecen el encuentro”, afirma el papa León XIV

En otro momento de su intervención, el pontífice profundizó en la importancia de reconocer y valorar las diferencias culturales como una oportunidad para construir una sociedad más unida.

“Las diferencias favorecen el encuentro, el enriquecimiento mutuo. Precisamente porque somos diferentes creamos comunidad”, agregó.

El papa León XIV culmina la celebración de la Hora Media y da inicio al encuentro «Desafíos y esperanzas del pueblo peruano», realizado en la Plaza Mayor de Lima. Ambas actividades religiosas son presididas por el sumo pontífice. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

De esta manera, León XIV vinculó la diversidad del Perú con la necesidad de fortalecer la convivencia, el respeto y la fraternidad entre sus ciudadanos.

“Como en toda convivencia humana, a veces las heridas históricas y la desconfianza hace difícil comprenderse unos a otros. No es posible aceptar expresiones o comportamientos, para clasificar, ofender o juzgar a las personas por su apariencia, procedencia, o condición social, bajo pretexto de ciertas bromas o jerga popular. Mediante la renuncia a palabras hirientes, hemos de desarmar también nuestras actitudes. Las actitudes agresivas se desarman con la mansedumbre”, mencionó ante los fieles en la Plaza de Armas.

El mensaje fue parte del encuentro denominado “Desafíos y esperanzas del pueblo peruano”, desarrollado en la Plaza Mayor de Lima como parte de las actividades oficiales del papa durante su visita al país.

VIDEO RECOMENDADO