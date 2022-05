La Policía Nacional detuvo a un delincuente extranjero por atacar con una tijera a un anciano para robarle su celular dentro de un bus, en la vía Evitamiento, en el distrito del Rímac.

Se trata de Edeiber Antonio Gómez Barco (25), de nacionalidad venezolana, quién atacó con una tijera en el pecho y cuello a su víctima, luego de que esta opuso resistencia al robo.

Sin embargo, los policías fueron alertados y detuvieron el ataque. El jefe de la División de Emergencia de la PNP, coronel Iván Pimentel, precisó a RPP que el chofer del bus colaboró con la intervención al cerrar la puerta.

“Abriendo la puerta el chofer, ingresando en el interior y observando que había una persona que forcejeaba con otra. En esas circunstancias, se procede a intervenir a Edeiber Antonio Gómez Barco, de 25 años, venezolano. El mismo que intentaba sustraer el celular a una persona. Ante la negativa de éste de entregarle el celular, el detenido utilizó una tijera y atacó a la víctima, produciéndole daños y lesiones punzocortantes en el cuello, pecho y manos”, señaló.

Ladrón se excusó

Edeiber Gómez, tras ser detenido, confesó su accionar delictivo y responsabilizó del ataque a la víctima por oponer resistencia. “Si me lo entregaba tranquilamente, yo no iba a hacer nada. Yo me bajo tranquilo y ya. ¿Para qué se va a poner a alzar la mano y eso? Es mejor que me lo haya entregado y yo me voy tranquilo y él no se va con herida. ¿Por qué tanto problema por eso?”, sostuvo el ladrón.

Se informó que la víctima, de 63 años de edad, fue llevada al Hospital Cayetano Heredia y su estado de salud es estable tras curar las heridas. “Venía de visitar a una familia, ya estaba pasando Acho y se sentó un muchacho en frente y se levanta y me quiso quitar el celular. Me agarró duro, no quise dejarme robar y me clavó la tijera en el pecho”, contó la víctima.

