Una pareja de esposos dedicada a la venta de cosméticos abandonaron el país tras recibir mensajes intimidantes por parte de extorsionadores, quienes les exigen el pago de US$ 100 mil para no atentar contra sus vidas.

Las víctimas detallaron que las amenazas comenzaron a a inicios de febrero de este año cuando los delincuentes optaron por enviar mensajes vía WhatsApp, los cuales ignoraron sin imaginar las represalias.

“Por motivos de seguridad hemos tenido que salir del país abandonando todo, nuestra casa, nuestro negocio y dejando a nuestros trabajadores. También están siendo amenazados”, dijo a América Noticias el empresario, quien evitó revelar su identidad.

Extorsionadores exigen 100 mil dólares a dueño de negocio

“Después de que yo les pague a ellos, se van a encargar de mi seguridad, de que ningún otra banda me extorsione. La verdad no tengo el dinero que ellos me piden”, agregó.

El haber ignorado los mensajes provocó la furia de los extorsionadores, quienes en los últimos días dispararon contra el camión de las víctimas, y posteriormente, dejaron un paquete en la puerta de su tienda, ubicada en la cuadra 3 de la av. Francisco Pizarro, en el Rímac.

“Vino la policía, la UDEX, y cuando llegaron a abrir la caja era una lágrima floral”, detalló.

Los afectados reconocieron que en sus cuatro años que llevan dedicados al rubro cosmético, jamás habían sido víctimas de amenaza.

El hecho fue denunciado en la comisaria del Rímac a la espera de que las autoridades puedan dar con el paradero de los responsables para que puedan regresar al país.

REVISA AQUÍ | Yape y Plin: pagos en el Metropolitano y Metro de Lima se implementarán vía código QR