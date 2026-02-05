Rímac: Motociclista muere tras fuerte accidente en la avenida Prolongación Tacna

Escuchar
Motociclista muere tras fuerte accidente en la avenida Prolongación Tacna en el Rímac. (Foto: Captura de video)

Por Redacción EC

Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en el distrito del Rímac. El hecho ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Prolongación Tacna, cerca del paradero Guardia Republicana, luego de que la víctima impactara contra los separadores de la vía exclusiva del Corredor Morado.

