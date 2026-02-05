Rímac: Motociclista muere tras fuerte accidente en la avenida Prolongación Tacna

Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en el distrito del Rímac. El hecho ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Prolongación Tacna, cerca del paradero Guardia Republicana, luego de que la víctima impactara contra los separadores de la vía exclusiva del Corredor Morado.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Clinton Max Chávez Gutarra, de 24 años, quien presuntamente se desplazaba a gran velocidad y no habría advertido la división de la pista.

El fuerte choque provocó que saliera expulsado de la motocicleta, falleciendo de manera inmediata en el lugar, según testigos. La familia de la víctima llegó hasta el lugar de los hechos y señaló que el joven estaba en camino a su casa en San Juan de Lurigancho.

Motociclista muere tras fuerte accidente en la avenida Prolongación Tacna en el Rímac. (Foto: Captura de video)

“El chico ha venido de allá (señalando la avenida Tacna) y se ha chocado, ha salido volando. La ambulancia ha demorado en venir, después de media hora será, la policía igual”, señaló una mujer que fue testigo del hecho al programa “Buenos Días Perú”.

Según se reportó, una unidad del Cuerpo de Bomberos llegó hasta la zona para atender la emergencia, reportada cerca de la 1:15 a.m. de este jueves 5 de febrero. Efectivos de la Policía Nacional del Perú también llegaron para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer responsabilidades, mientras especialistas reiteran la importancia de respetar los límites de velocidad y la señalización vial para reducir la mortalidad en las pistas limeñas.

Cabe recordar que, en lo que va del 2026, hasta 239 personas han fallecido en accidentes de tránsito en todo el Perú. Lima es la región con más casos, con 55 muertos, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).