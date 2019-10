Una madre de familia de 27 años, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció que su salud está grave tras someterse a una liposucción realizada por un falso cirujano estético en un vivienda ubicada en la Urb. Leoncio Prado, en el Rímac.

La víctima sindica a Jhonny Gustavo Vidal Ñamo (27) y a su pareja identificada como Yenny como las personas que la intervinieron el pasado 19 de octubre. De acuerdo a Cuarto Poder, el sujeto solo tiene estudios incompletos como técnico de prótesis dental y no aparece en el Colegio Médico del Perú (CMP). Por su parte, la mujer dio detalles de cómo fue el procedimiento que le realizaron.

“Jhonny me dijo primero que era una mini lipo, que no iba a tener ningún riesgo. Cuando empezó con la liposucción, yo sentía ciertos dolores y él me decía que era normal porque tenía la grasa muy dura y eso tenía que romperlo”, detalló. ”Tenía mucho dolor en ese momento, pero me decía que me aguantara. A pesar que tenía anestesia localizada me ponían más para poder seguir operándome. Me decían que me habían sacado bastante grasa, más de un litro", agregó.

A través de un audio de WhastApp, Jhonny Vidal le explicó a la mujer que no correría ningún riesgo con la intervención y que por el pago de S/700 reduciría toda la zona de su abdomen. “Los riesgos son casi nada, de mínimos a cero. No hay riesgo en realidad ahí, lo único que te voy a pedir es que te mantengas”, le dijo.

Aún con dudas sobre si someterse a la cirugía estética, la víctima le contó sus temores a Jhonny Vidal, pero este le dijo que no se preocupara ya que la intervención sería ambulatoria. “Le dije que tenía mucho miedo, pero él me dijo que estuviera tranquila, que nada me iba a pasar. También me dijo que tenía varias clientas", indicó. "Yo veía sus publicaciones, su marketing y obviamente eso me jalaba a querer hacerme la lipo. Y entonces aposté por él, pero me salió perjudicando totalmente la vida”, agregó.

Tras la cirugía, la mujer estuvo con fiebre alta por varias horas por lo que intentó comunicarse con el falso cirujano, pero este jamás le respondió sus mensajes. Ella fue internada en el Hospital Edgardo Rebagliati, donde su estado de salud es reservado. “Hoy por hoy tengo una infección generalizada que los médicos me están ayudando a combatir", señaló.

Correcto procedimiento

Tras la denuncia del caso, el dominical consultó al Dr. Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico, sobre el correcto procedimiento que se debe realizar en ese tipo de intervenciones. “Si una persona que no es médico realiza este procedimiento, puede tocar un vaso o una arteria y producir una hemorragia”, explicó.

Asimismo, Alberto Calvo señaló que los guantes azules que usó el falso cirujano para realizar la liposucción, son utilizados para realizar exámenes médicos de rutina. “Este no es un guante para operar, por eso quizás la paciente se ha infectado”, indicó.

El especialista también analizó los videos de la liposucción que Gustavo Vidal le realizó a la joven madre. “Se le ve agarrarse varias partes del cuerpo, como la cabeza, la cual es una zona que está infectada. Todo el procedimiento está mal”, aseveró.

En las imágenes difundidas por el citado medio, se aprecia a Yenny, quien sería pareja de Vidal, ayudarlo en la intervención de la mujer de 27 años. “Un cirugía de este tipo no puede costar S/700 por que eso no alcanza ni si quiera para esterilizar los instrumentos”, advirtió el cirujano plástico. “Las personas se aprovechan por el alto costo que puede tener este tipo de cirugía”, detalló.

Intentaron comunicarse

La madre de la víctima contó que intentó comunicarse con el joven luego que su hija cayera enferma, sin embargo, quien le respondió fue Yenny, la asistente y pareja de Vidal. “Ella me dijo que no era la primera vez que operaban a alguien y que los organismos no reaccionan de la misma manera”.

Sin embargo, al poco tiempo Jhonny Gustavo le envió un audio de WhatsApp a su víctima pidiéndole disculpas. “Perdóname por todo lo que ha pasado, yo no esperaba que sucediera todo esto. Estoy súper mal por lo sucedido. Quisiera saber cómo puedo apoyarlas”, le dijo.

Por su parte, el noticiero se comunicó con el falso médico para obtener su versión de los hechos, pero solo atinó a decir que únicamente hablaría con la madre de la agraviada.

Se dio a la fuga

Vecinos de la Urb. Leoncio Prado señalaron que Gustavo Vidal habría huido junto a su pareja días después de que la denuncia en su contra se hizo pública. “Lo vimos irse con unas maletas grandes”, contó un testigo.

El citado medio llegó hasta su vivienda y local donde funcionaba su consultorio y constataron que los afiches que tenía fuera del lugar ya no estaban. La Dirección de Criminalística (Dirincri) ya investiga el caso.