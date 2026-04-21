Resumen

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Balacera y explosión en el Rímac deja una persona herida y otra fallecida en el hospital. Foto: César.grados@photo.gec
Balacera y explosión en el Rímac deja una persona herida y otra fallecida en el hospital. Foto: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito del Rímac, donde un hombre fue asesinado a balazos por un delincuente mientras se encontraba en la puerta de su vivienda, en la urbanización Flor de Amancaes. El crimen, que incluyó la detonación de un artefacto explosivo, ha generado temor entre los vecinos.

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