Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito del Rímac, donde un hombre fue asesinado a balazos por un delincuente mientras se encontraba en la puerta de su vivienda, en la urbanización Flor de Amancaes. El crimen, que incluyó la detonación de un artefacto explosivo, ha generado temor entre los vecinos.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas, el atacante —que vestía gorro y casaca negra— disparó hasta en cinco ocasiones contra la víctima. Tras el primer ataque, el hombre intentó escapar pese a haber sido herido en el brazo, pero fue perseguido por el agresor.

Ataque armado y explosión

El registro visual muestra que el delincuente siguió a la víctima hasta un pasaje cercano, donde finalmente la alcanzó y le disparó nuevamente, causándole la muerte. Posteriormente, el sujeto ingresó a otra zona de la urbanización y detonó un artefacto explosivo en una vivienda.

Tras el ataque, residentes del sector auxiliaron al herido y lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Sin embargo, el hombre llegó sin vida al centro de salud debido a la gravedad de sus heridas.

Balacera y explosión en el Rímac deja una persona herida y otra fallecida en el hospital. Foto: César.grados@photo.gec

En la escena del crimen se hicieron presentes agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes inspeccionaron el área para descartar la presencia de más artefactos. Asimismo, peritos de Criminalística y el fiscal de turno iniciaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión relacionado con la víctima. El caso viene siendo investigado por el Departamento de Investigación Criminal del Rímac.

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