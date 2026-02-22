Compañero de policía que falleció intentando rescatar a mascota: “Yo corría por el borde del río tras él”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El agente policial y también bombero fue arrastrado por las aguas del río Rímac el pasado jueves al intentar rescatar a un perro varado en un islote | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Héroe. La Policía Nacional del Perú (PNP) compartió la narración del compañero del suboficial Patrick Ospina Orihuela, quien falleció tras ser arrastrado por las aguas del río Rímac, cuando intentaba rescatar a un perro que había quedado atrapado en las aguas caudalosas. En su relato, el joven policía cuenta los angustiosos momentos que vivieron al ver que su colega desaparecía.

