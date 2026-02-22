Compañero de policía que falleció intentando rescatar a mascota: “Yo corría por el borde del río tras él”

Héroe. La Policía Nacional del Perú (PNP) compartió la narración del compañero del suboficial Patrick Ospina Orihuela, quien falleció tras ser arrastrado por las aguas del río Rímac, cuando intentaba rescatar a un perro que había quedado atrapado en las aguas caudalosas. En su relato, el joven policía cuenta los angustiosos momentos que vivieron al ver que su colega desaparecía.

“Nos mandaron al grupo de del WhatsApp indicando que había un perrito en un islote sentado en una llanta, nos mandaron fotos, salimos todos en nuestro patrullero. Él es el que llega primero con su camión. Subimos para el puente ya para armar el sistema, mientras armamos el sistema yo estaba apilando mi cuerda para para ya descender”, dijo en un video compartido en redes sociales.

(Fotos: Violeta Ayasta @photo.gec)

Luego, relata que Ospina Orihuela decide bajar solo. “Él viene, ya con su casco puesto y empezó a a anclarse. Entonces, se ancló nomás para que pueda descender. Yo le digo, ‘vamos a bajar los dos’ y él me dice ‘yo voy a bajar solo. Yo te voy a avisarte si es que el río está fuerte para que tú desciendas’”, indicó.

“Él se aventó, ya en los videos que vieron agarró el perrito, se aventó, quiso pararse, quiso pararse, no soltar el perro, el perro le quiso morder, pero la agarró fuerte, quiso pararse, pero la corriente fue más fuerte. Es ahí donde que se lo lleva y yo salí corriendo. Salí corriendo para poder alcanzarle, de alguna manera auxiliarle”, continuó visiblemente afectado.

El compañero señaló que corrió por el borde del río por varios minutos para intentar rescatar al suboficial Ospina.

“Porque en el cruce del río nosotros nos enseñaron que cuando el río te lleva solo debes dejarte llevar, nadar, ponerte de espaldas, échate y solo con tu mano bracea. Y eso es lo que yo tenía en mente de que él iba a hacer ese esa técnica de bracear y y iba a llegar a la a la orilla. Es por eso que yo corría. Corría por el borde del río”, narró.

“ Él me llevaba de ventaja como a 30 metros, yo le miraba, yo corría, yo le miraba que él iba así. Llegó a un punto donde que le revolvió el río, creo que perdió el conocimiento ahí. Y yo le seguí igual, le seguí tras él, él iba a flote, a flote. Hasta que llegué a ese punto (zona escalonada)”, añadió.

“La última vez que lo vi bajó un escalón, bajó el segundo escalón, apareció apareció un rato o segundo y lo llamé ‘¡Ospina, Ospina!’ Después se lo tragó otra vez. Se lo tragó por tres o cuatro minutos y solo salió el chaleco, me quedé esperando”, contó.

Cuando llegaron más compañeros, este reportó que solo visualizaba el chaleco de la víctima. “Yo me quedé acá como 20 minutos esperando a que saliera el cuerpo, pero no salía. Había un colega de de la comisaría, a él le encargué que verificara si sale el cuerpo”.

“Salí otra vez me fui corriendo viendo el río a ver si si por ahí podían mirar su cuerpo. Llegué a Dueñas, había personas debajo del puente, le decía este, ‘por favor, si es que llegas a ver un cuerpo, avisas, comunicas, a quien sea le comunicas’. Luego llegué hasta al puente de Universitaria”.