Un hincha peruano, quien se identificó como Diego, quedó muy emocionado luego de que un grupo de aficionados del Flamengo le obsequiara dos entradas, uno para él y otra para su madre, para presenciar la final de la Copa Libertadores 2019, según informó a Canal N.

El joven llegó al estadio Monumental, donde River Plate y Flamengo disputan el título en la final de la Copa Libertadores, con el fin de adquirir los boletos, sin embargo, no llegó a tiempo para conseguirlos.

Minutos después, el hincha decidió permanecer al lado de los seguidores de Flamengo. Tras realizar algunas arengas, uno de los fanáticos brasileños le obsequió dos boletos.

“Estaba viendo cómo poder venir al estadio, pero no pude conseguir entradas. Así que me acerqué a alentar junto a los hinchas del Flamengo y casualmente me regalan una entrada para mí y otra para mi mamá, quien está viniendo”, indicó el joven a Canal N.

Este sábado 23 de noviembre se define al campeón de la Copa Libertadores 2019. Para este evento, la Policía Nacional desplegó cerca de 6 mil agentes con el fin de resguardar la seguridad de los asistentes.