Luego de la clausura del local Arena 1 Park cargo de la comuna de San Miguel y la cancelación del segundo concierto del artista inglés Robbie Williams, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se pronunció a través de redes sociales sobre lo acontecido.

Desde la MML rechazaron las decisiones de distritos como San Miguel que perjudican la imagen de la ciudad y desestiman, bajo argumentos infundados, el proyecto para construir el espacio de eventos Arena Lima.

Robbie Williams terminó ofreciéndole a sus fans una breve presentación improvisada tras la cancelación de su segundo concierto en Lima. (Foto: EFE)

En ese sentido, dejaron en claro que, las autorizaciones para la realización del espectáculo corresponden a la municipalidad distrital donde se ubica el recinto.

“De acuerdo al D.S. n° 002-2018-PCM, la MML verifica aspectos en la organización respecto a seguridad estructuras, sistema eléctrico, rutas de evacuación y demás condiciones de riesgo, emitiendo el informe técnico correspondiente de acuerdo con lo constatado, pero no los autoriza”, indicaron.

Además, recalcaron que continuarán promoviendo el proyecto Arena Lima de nivel internacional para el beneficio de los espectadores pues la capital necesita “infraestructura moderna bajo los más altos estándares de seguridad para la realización de espectáculos masivos”.

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¿Cuándo será el segundo concierto de Robbie Williams?

One Entertainment, la empresa encargada del evento, informó al público que, por decisión de la Municipalidad de San Miguel, el concierto de Robbie Williams, programado para esta noche en Arena 1 Park, no podrá realizarse según lo previsto.

“Ante esta situación, One Entertainment anuncia que el concierto será reprogramado y que la nueva fecha será comunicada oficialmente en breve, una vez culminadas las coordinaciones correspondientes con el equipo del artista”, señaló

Asimismo, lamentan “los inconvenientes y molestias que esta situación pueda ocasionar a las personas que adquirieron sus entradas para este esperado espectáculo”.