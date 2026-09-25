Robbie Williams no pudo llevar a cabo seu segundo concierto en Perú. Foto: GEC
Robbie Williams no pudo llevar a cabo seu segundo concierto en Perú. Foto: GEC
Por Redacción EC

Luego de la clausura del local Arena 1 Park cargo de la comuna de San Miguel y la cancelación del segundo concierto del artista inglés Robbie Williams, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se pronunció a través de redes sociales sobre lo acontecido.

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