El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, desmintió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que había asegurado que un fiscalizador de dicha institución había acompañado el traslado de las cajas con cédulas de sufragio, que al final terminaron en un basurero de Surquillo.

“Contrariamente a lo que indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando, ni un efectivo policial. Fueron transportados por vehículos no registrados, vehículos particulares y no estuvo el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso”, puntualizó durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Burneo anunció que, ante esta situación, el JNE tomará acciones. “Estamos realizando los informes correspondientes y ya estamos comunicando a la autoridades como la Procuraduría para que haga las acciones que, en el marco de sus competencias, corresponde”.

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Roberto Burneo, presidente del JNE, sobre caso de material electoral en la calle: Es preciso indicar que a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, por vehículos particulares,… pic.twitter.com/2RfnBZGVxy — Canal N (@canalN_) April 17, 2026

En su comunicado, la ONPE insistió en que viajaron en el vehículo que trasladó el material electoral -que finalmente apareció en la vía pública- un coordinador de ONPE, un policía y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones.

“Tal como ha explicado en ese mismo programa la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oste 3, Claudia Sandoval Carmona, se contrató a una empresa que brindó el servicio de movilidad para trasladar material electoral desde un local de votación hacia dicha oficina”, indicó la ONPE.

“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas trasladas, faltaban 4, que por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo. Ante esta situación, se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo sin obtener respuesta”, añadió.

Lee aquí el comunicado, cuyo contenido fue calificado como “falso” por el presidente del JNE:

#ONPEinforma | En el marco de las Elecciones Generales 2026, emitimos este comunicado a la opinión pública.#EG2026 pic.twitter.com/61NXxwvqjw — ONPE (@ONPE_oficial) April 14, 2026

Luego de que en el programa de Beto Ortiz se revelara que cuatro cajas con cédulas de sufragio de la ODPE Surco fueron halladas en uh basurero de Surquillo, la ONPE emitió un comunicado en el que aseguraba que en el vehículo, en el que transportaban el material, viajaron un coordinador de la ONPE, un efectivo policial y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones.

Sin embargo, Roberto Burneo dijo: “El comunicado de la ONPE es falso”.

Mira aquí la sesión de la Comisión de Fiscalización: