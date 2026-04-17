Resumen

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“Contrariamente a lo que indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando, ni un efectivo policial. Fueron transportados por vehículos no registrados, vehículos particulares y no estuvo el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso”, afirmó Burneo.
“Contrariamente a lo que indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando, ni un efectivo policial. Fueron transportados por vehículos no registrados, vehículos particulares y no estuvo el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso”, afirmó Burneo.
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, desmintió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que había asegurado que un fiscalizador de dicha institución había acompañado el traslado de las cajas con cédulas de sufragio, que al final terminaron en un basurero de Surquillo.

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