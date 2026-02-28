La RG N° 202-2014-MML/GTU regula los criterios técnicos para la instalación y el acondicionamiento de reductores en Lima.

Según la ley, el mantenimiento o reposición de los resaltos está a cargo de los municipios distritales, salvo que estén en vías metropolitanas; en esos casos, corresponde a la Municipalidad Mayor de Lima (MML) . Las comunas pueden retirar, reemplazar o adecuar los reductores que no tengan autorización o no cumplan las especificaciones.

Por ello, luego de identificar malos reductores de velocidad en las calles gracias a los reportes de nuestros lectores al WhatsApp 937-714-189, la campaña #NoTePases de El Comercio consultó a la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) de la MML cuántos rompemuelles tienen registrados por cada distrito.

La institución informó que existen 12.431 aprobados. Posteriormente, sin tomar en cuenta a Cercado de Lima, regido por la MML, consultamos a los municipios de las diez jurisdicciones con mayor cantidad de resaltos cuántos registran ellos. Las respuestas demuestran diferencias llamativas.

La Municipalidad de Surco registra 1.499, un reductor menos que la cantidad consignada por la GMU. El municipio de Ate no indicó una cifra pese a nuestra insistencia.

En el caso de San Juan de Lurigancho, la autoridad edil mencionó que, entre el 2024 y el 2025, se instalaron 294 rompemuelles, y que solo contaba con información de ambos años. La GMU contabiliza 907 en dicho distrito.

La comuna de San Borja respondió que tiene un inventario de 519 resaltos, 123 menos que la cifra del órgano de la MML: 642. Fue en la cuadra 2 de la calle Vasari de este distrito donde la semana pasada identificamos una fisura de 1,75 m de longitud y 50 cm de ancho, que ha corroído el concreto y deja ver la superficie de la pista.

Un caso llamativo es el de San Martín de Porres, cuya municipalidad registra 298 y la GMU, 618, es decir, una diferencia de 344.

El municipio de Villa María del Triunfo es el único que consigna una cantidad mayor a la GMU: 17 más. La autoridad de Comas contabiliza 345, 187 menos que el número que tiene la GMU. Asimismo, la comuna de Los Olivos registra solo 150 reductores en su distrito, número que contrasta con la cifra que tiene la GMU: 512. Finalmente, la Municipalidad de Miraflores cuenta 333 en su jurisdicción y la GMU, 429.

Opinión de experto

Aldo Facho Dede, arquitecto y urbanista, declaró a El Comercio que la falta de control sobre los reductores en cada distrito pone en riesgo a conductores y peatones.

“Un reductor que no está señalizado ni tiene adecuado mantenimiento es un peligro para el conductor, que no lo podrá ver o frenará en seco para pasarlo. Eso también puede generar un accidente si se desvía y afecta la vida de un peatón. Y si el distrito ni siquiera sabe que existe, mucho menos se puede tener de forma adecuada ”, expresó.

Para el especialista las diferencias de cifras expuestas demuestran una falla de comunicación entre las comunas y la GMU, así como la falta de fiscalización de esta última. “Puede suceder que las gestiones distritales actuales no conozcan los reductores colocados por las anteriores. También, la norma indica que deben informar a la GMU de su implementación, pero puede ocurrir que no informen sobre su eliminación. Además, si un rompemuelle se coloca en una vía metropolitana, eso lo registra la MML“, indicó.

En ese sentido, Facho dijo que los municipios locales deben revisar las vías de sus jurisdicciones para identificar los reductores existentes y contrastarlos con los registros de la GMU para actuar sobre ellos. “Si necesitan restaurarse, deben darles mantenimiento; y si son ilegales, deben eliminarlos”, opinó.

Asimismo, considera que la GMU debe fiscalizar este trabajo de las municipalidades y hacer lo propio en las vías metropolitanas para comprobar que cumplen con las características de funcionalidad que establece la norma.

Este Diario solicitó una entrevista a la GMU para conocer las acciones que tomará a partir de lo revelado. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.

Rotos y despintados: Los reductores que encontramos al recorrer Lima

En la cuadra 8 de la calle Berlín de Miraflores, registramos un reductor con una grieta de 1,40 m de largo y 60 cm de ancho, por lo que las llantas de los vehículos se hundían en ella. Asimismo, toda su composición luce resquebrajada. La comuna respondió que la cuadra mencionada forma parte de un proyecto de mantenimiento de vías que se realizará este año para mejorar la estructura vial aplicando servicios de fresado y recapeo con mezcla asfáltica.

En la cuadra 2 de la Av. Cádiz de San Isidro, hallamos un resalto con tres grietas y otro en la cuadra 3 también resquebrajado. Luego de reportarles el caso y pedirles una solución, la comuna dijo a este Diario que el 20 de febrero (día del recorrido) se programó la intervención correctiva en los puntos señalados. “Estas acciones forman parte de la atención inmediata, priorizando la seguridad vial y la adecuada transitabilidad en la zona”, agregaron.