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Colegio Fe y Alegría sufrió inundación por rotura de tubería.
Colegio Fe y Alegría sufrió inundación por rotura de tubería.
Por Redacción EC

Una grave inundación se registró la madrugada de este domingo en el colegio Fe y Alegría N.° 25, ubicado en la zona de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que colapsara una tubería de agua vinculada a un tanque de Sedapal, según denunciaron padres de familia de la institución educativa.

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