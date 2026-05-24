Una grave inundación se registró la madrugada de este domingo en el colegio Fe y Alegría N.° 25, ubicado en la zona de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que colapsara una tubería de agua vinculada a un tanque de Sedapal, según denunciaron padres de familia de la institución educativa.

De acuerdo con testimonios recogidos por RPP, el incidente ocurrió alrededor de las 4:00 a.m., cuando una tubería se rompió y comenzó a inundar el interior del centro educativo. Las zonas más afectadas serían los ambientes del nivel inicial y los espacios destinados a la atención de niños con habilidades especiales.

“Adentro la situación es devastadora”, señaló una madre de familia, quien indicó, además, que docentes que lograron ingresar al colegio reportaron severos daños en distintas áreas de la infraestructura.

Comunicado de Sedapal

Tras la emergencia, Sedapal emitió un comunicado en el que informó que una cuadrilla técnica fue enviada inmediatamente a la zona para controlar el aniego y ejecutar las labores de reparación correspondientes. La empresa indicó además que desplegó maquinaria especializada, incluidos equipos hidrojet, para retirar el agua acumulada y restablecer la transitabilidad en el sector.

Comunicado de Sedapal.

La entidad también señaló que personal de Sedapal ingresó al colegio afectado y coordinó acciones de limpieza y desinfección en las áreas impactadas.

Asimismo, aseguró que se viene monitoreando permanentemente la zona y que el servicio de agua potable será restablecido de manera progresiva una vez concluidos los trabajos de reparación y verificación operativa de la red.

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Mientras tanto, padres y madres de familia apoyaron las labores de limpieza utilizando escobas y baldes para intentar reducir los daños. Sin embargo, exigieron la presencia inmediata de las autoridades competentes para acelerar la evaluación estructural del colegio y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Los padres temen que la infraestructura haya quedado comprometida y que las clases puedan verse afectadas en los próximos días.