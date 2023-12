“Déjanos trabajar o quieres que La Victoria se quede sin alcalde”, fue la amenaza de muerte contra el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, a través de una misiva en un arreglo fúnebre junto a una granada que, de acuerdo con fuentes de El Comercio, fueron colocados por dos sujetos encapuchados afuera de su casa. Este hecho deleznable se suma a la lista de amedrentamientos y asesinatos registrados este año contra burgomaestres y funcionarios de ocho distritos de Lima, a pocos días de que se cumpla un año desde que iniciaron funciones.

Los alcaldes y sus trabajadores han estado en la mira de los delincuentes debido a los operativos contra la informalidad, delincuencia, proxenetismo, cobro de cupos, lotizaciones de la vía pública, entre otras mafias. Pese al mensaje intimidante, Rubén Cano afirmó que este suceso “no va amilanará” en la lucha de su gestión contra las mafias y, al igual que los otros burgomaestres, pide apoyo al Ejecutivo para acabar con el crimen organizado en su distrito.

SMP y SJL: alcaldes de los distritos en emergencia bajo la mira de mafias

Los alcaldes de San Martín de Porres (SMP) y San Juan de Lurigancho (SJL)—los primeros distritos limeños en entrar en Estado de Emergencia, y que a la fecha se encuentra vigente en ambas jurisdicciones hasta el 19 de enero— denunciaron ser víctimas de intimidaciones a lo largo del año.

El 1 de octubre se reveló que el delincuente Edwin Anthony Penedo Gómez, quien cumple una condena de 35 años en el penal de Challapalca, amenazó al alcalde de SMP, Hernán Sifuentes, a través de un video . El dominical Panorama difundió un video en el que alias ‘Cara de cuy’ conminaba al burgomaestre a no olvidar un supuesto “apoyo” que le habría dado para que sea elegido alcalde y le advertía que le podría sacar “cosas malas”.

“Acá nadie te ha apoyado a ti porque tú eres Hernán, te han apoyado porque yo he estado atrás de ellos, siempre buscando lo necesario para ti . Has salido elegido alcalde y no te va a convenir a ti tampoco que te saquen cosas malas”, señalaba Penedo Gómez. “Te pido que pienses bien las cosas y que endereces tu camino con nosotros porque nosotros siempre te vamos a apoyar”, agregó.

Las amenazas a Sifuentes también se realizaron por medio de reglajes, pues le enviaban las ubicaciones de los lugares en los que se encontraba cuando recibía mensajes intimidantes. Al respecto, el alcalde de SMP negó tener vínculo alguno con el delincuente y mostró su preocupación que el sujeto pueda acceder a enviar mensajes desde Challapalca.

Previamente, en abril, Sifuentes denunció que era amenazado por ciudadanos extranjeros debido a los operativos de fiscalización de su gestión contra mafias de transporte, proxenetas y de comerciantes informales que operan en el distrito. Desde entonces, el acalde de SMP utiliza un chaleco antibalas al salir a las calles de su jurisdicción.

Por su parte, el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, reveló el 26 de abril que, de manera constante y vía telefónica, recibía amenazas de muerte por parte de sujetos que integrarían de la banda internacional ‘Tren de Aragua’.

🔴 Alcalde de San Juan de Lurigancho denuncia amenazas contra su vida mediante llamadas telefónicas. En vivo: https://t.co/gylGuJGBTp pic.twitter.com/UTTahdn71d — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 26, 2023

“Me dicen que son del ‘Tren de Aragua’. No continúo la conversación y les corto. Hemos puesto la denuncia antes de la campaña cuando nos dejaron un arreglo floral, aunque después de la elección volvieron hacer un llamado desde un número del extranjero. (...) Yo he sido regidor dos veces y me he enfrentado a las mafias más grandes que existen en el distrito”, afirmó Maldonado.

Chorrillos: amenazas contra alcalde obligaron a su familia a salir de Lima

Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos, recibió en abril un video en el que una persona quema una fotografía de su familia junto a cuatro cartuchos de bala y una pistola .

“Que se metan conmigo. Aquí los espero, pero no sean cobardes de meterse con mi familia”, declaró Velasco a Canal N. Velasco sostuvo que este tipo de mensajes se debían a los operativos que realizó contra mafias de mototaxistas, que según él “llegan desde San Juan de Miraflores”, y vendedores ambulantes que ocupan ilegalmente la vía pública. Por ello, decidió utilizar chaleco antibalas.

En setiembre, Velasco denunció que las amenazas de muerte contra él y su familia no habían cesado en cinco meses. Esto ocasionó que su familia salga de Lima para resguardar su integridad. “Las amenazas continúan, pero, por un tema de salud de la familia, he dejado de declarar sobre el tema. Mis hijas tuvieron que salir de Lima, mi esposa también”, declaró.

La Molina: amenazas de traficantes de terrenos

También en abril, Diego Uceda, el alcalde de La Molina, denunció que era víctima de amenazas de muerte por parte de los traficantes de terrenos que operan en su distrito y que invadieron zonas ecológicas.

“He recibido llamadas de amenazas de muerte en más de seis oportunidades porque yo me enfrento a los traficantes de terrenos. Desde el momento que salí a defender el Parque Ecológico, los traficantes de Villa María del Triunfo comenzaron con las amenazas”, detalló el burgomaestre.

Uceda explicó que su distrito tienen zonas como Rinconada del Lago y La Planicie que colindan con Pachacámac, Cieneguillla y San Juan de Miraflores. Además, advirtió que el Parque Ecológico de La Molina tenía antes una extensión de 600 hectáreas. Sin embargo, estas se habrían reducido a su cuarta parte, porque denunció que 400 hectáreas habían sido invadidas.

Rímac: amenazas motivaron la renuncia de funcionarios

Néstor De La Rosa, alcalde del Rímac, denunció en abril que las amenazas a su persona y otros funcionarios de la comuna habían incrementado luego de incrementar operativos de fiscalización contra la informalidad y la delincuencia. Por ello, indicó que algunos trabajadores ediles “renunciaron por temor”.

La Perla: alcalde y funcionarios extorsionados por extrabajadores

El alcalde de La Perla, Rodolfo Adrianzén, denunció en marzo que él y sus funcionarios eran amenazado por delincuentes que pedían la reposición de los trabajadores cuyos contratos se han vencido.

“No se renovaron los contratos de 17 personas. No le tenemos miedo al crimen organizado. Tenemos algunas sospechas de los involucrados de estas amenazas. También piden el monto de 10 mil soles. La denuncia ya está formulada”, indicó el alcalde de La Perla a América Noticias.

Callao: Alcalde de La Perla denuncia que los extorsionan por cupos de trabajo

Adrianzén presentó imágenes de un video donde se observa a uno de los delincuentes con granada en mano, señalando que atentará contra la vida y las familias del alcalde y los otros trabajadores ediles.

Santa Anita: teniente alcalde asesinado en abril

El 18 de abril el teniente alcalde de la comuna de Santa Anita, John Javier Valverde Ramírez, fue asesinado a balazos por delincuentes a bordo de una moto lineal en el cruce de la Vía de Evitamiento y la avenida Los Quechuas.

Valverde Ramírez se dirigía a su casa, en Surco, luego de estar toda la tarde del martes en la Municipalidad de Santa Anita junto al alcalde del distrito. Al parecer, habría utilizado la misma ruta de siempre. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

El alcalde del distrito, Olimpio Alegría, declaró que desconocía de amenazas de muerte contra Ramírez. Además, si bien negó haber recibido mensajes de texto o llamadas intimidatorias, indicó que frecuentemente escucha gritos que pretenden amedrentarlo cuando participa de operativos de fiscalización contra delincuentes.

Desde inicios de año, la comuna de Santa Anita ejecutó varios operativos en la zona del óvalo de Santa Anita, en la avenida Los Ruiseñores y vías aledañas, donde prolifera la prostitución y se reportan continuos robos.

Comas: regidor fue víctimas de amenazas y reglaje

“Es la última vez que te advierto, a la siguiente ya no voy a romper tu luna, van a ser otras medidas”. Este fue el aterrador mensaje que recibió en mayo Yenson Cornejo, regidor del distrito de Comas, quien denunció que el alcalde y otros trabajadores del la municipalidad eran víctimas de extorsión y amenazas de muerte. Por ello, Cornejo pidió a las autoridades proteger su integridad y la de su familia.

Cornejo narró a a RPP Noticias que las amenazas en su contra iniciaron en abril, cuando recibió mensajes de delincuentes que le pedían hasta 500 soles semanales a cambio de “protección”. Debido a que se negó a pagar dicho monto, dos personas a bordo de motos pasaban por su casa constantemente.

Así también, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, denunció en abril que las principales mafias que operan en el distrito son aquellas que lotizan los espacios públicos.