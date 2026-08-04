Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC
Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC
Por Redacción EC

Familiares de ciudadanos peruanos reclutados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania realizaron este martes una protesta frente a la Embajada de Rusia en Lima. Durante la manifestación exigieron el retorno de sus allegados, especialmente de quienes se encuentran heridos, y denunciaron que, tras varios meses, continúan sin recibir información oficial sobre el paradero de varios de ellos.

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