Familiares de ciudadanos peruanos reclutados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania realizaron este martes una protesta frente a la Embajada de Rusia en Lima. Durante la manifestación exigieron el retorno de sus allegados, especialmente de quienes se encuentran heridos, y denunciaron que, tras varios meses, continúan sin recibir información oficial sobre el paradero de varios de ellos.

Los manifestantes también solicitaron que las autoridades peruanas aceleren las investigaciones sobre las presuntas redes que habrían captado a ciudadanos con falsas ofertas de empleo.

Norma, una de las representantes del grupo de familiares, explicó que su hijo figura como desaparecido y aseguró que existen decenas de casos similares. Según indicó, las familias manejan información que apunta a que al menos 150 peruanos habrían fallecido, aunque afirmó que hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la Cancillería.

Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC

Durante la protesta, algunos familiares expresaron su indignación por la falta de respuestas. “No podemos ayudarles porque Rusia es totalmente indiferente, es inhumano, creen que son esclavos y no tienen derechos”, señaló una de ellas.

Peruano herido asegura que sería enviado nuevamente al frente

Durante la protesta, José, uno de los peruanos reclutados, se comunicó mediante una videollamada desde un sanatorio ubicado cerca de Moscú.

Desde la cama del hospital relató la gravedad de sus lesiones. “No me han operado, tengo esquirlas el corazón, en la arteria pulmonar, en la cabeza”, dijo.

El ciudadano explicó que resultó herido tras la explosión de un misil y que otro combatiente latinoamericano perdió una pierna en el mismo ataque.

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Carolina Fernández, hermana de José, sostuvo que su familiar viajó a Rusia tras aceptar un contrato para realizar labores de limpieza y apoyo como paramédico.

Según su testimonio, durante los primeros meses cumplió esas funciones, pero posteriormente recibió entrenamiento militar y fue enviado a la primera línea de combate.

La mujer aseguró que los médicos no le retiraron las esquirlas alojadas cerca del corazón y la arteria pulmonar. “Le dijeron que tiene que sobrevivir con eso y será enviado nuevamente a primera línea este 15 de agosto”, dijo.

Añadió que su hermano decidió hacer pública su situación para evitar que más peruanos sean captados mediante ofertas laborales engañosas.

Peruanos engañados con ofertas laborales regresan desde Rusia en estado delicado. (Foto: Captura de YT/RPP)

Familias denuncian presunta trata de personas

Los familiares señalaron que en abril presentaron denuncias ante la Fiscalía por un presunto caso de trata de personas relacionado con el reclutamiento de ciudadanos peruanos.

Sin embargo, aseguraron que quienes habrían promovido estas ofertas continúan en libertad y que las investigaciones no muestran avances. “Esos estafadores están engañando, aprovechándose del dolor ajeno, prometiendo por la falta de oportunidades aquí”, manifestó Norma.

Asimismo, indicó que semanas atrás expuso esta problemática a la presidenta Keiko Fujimori, con el objetivo de solicitar apoyo para las familias afectadas.

Protesta frente a la Embajada de Rusia

Durante la manifestación se observaron carteles con mensajes como: “No podemos seguir esperando en silencio”, “Devuélvanlos”, “Justicia”, “Que las lágrimas de las madres lleguen al oído de los responsables. Pedimos humanidad”.

Otra de las asistentes sostuvo un ataúd de cartón mientras relataba que tres de sus sobrinos y su hermano viajaron a Rusia buscando mejores oportunidades laborales.

Según afirmó, nunca imaginaron que terminarían siendo enviados a una zona de combate.

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