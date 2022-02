Conforme a los criterios de Saber más

Ciudadanos ucranianos protestaron ayer frente a la Embajada de Rusia en el Perú, ubicada en San Isidro, por la invasión que sufre su país. Los manifestantes portaban carteles con frases como “Get Out Putin” (“Fuera Putin”), “No War” (“No a la guerra”) y “Stop Putin” (“Detente Putin”).

Alina K. relató que los ucranianos en el Perú están muy preocupados por sus familiares y que no pueden dormir porque cuando en nuestro país anochece, en Ucrania es de madrugada. “Mi mamá está en Kiev, me llamó hace 40 minutos y me dijo: ‘No te preocupes’. Ella estaba bajando a un sótano porque justo en ese momento Kiev estaba siendo atacada”, narró.

“Ella está escondida con más o menos diez personas, hay niños; bajaron colchones, bidones de agua, no saben hasta qué hora van a estar allí”, agregó.

La mamá de Alina vive con su esposo. Ambos son ancianos.

Liudmyla Tytarenko relató que su familia está en un pueblo ubicado a diez kilómetros de Kiev. “Cada noche, para nosotros, es demasiado fuerte. No podemos dormir, y ya es la tercera noche que ellos [en Ucrania] no duermen. Están turnándose para vigilar la situación y a la espera de que suene otra vez la sirena para ir a buscar el refugio”, narró.

Tytarenko dijo que en su pueblo un grupo de rusos intentaron entrar a las casas, pero fueron ahuyentados por patrullas ucranianas conformadas por vecinos.

Yulia Dimar contó que su familia vive en Jarkov, al este de Ucrania y a unos 80 km de la frontera con Rusia. “La situación es muy difícil. Están bombardeando. Mi familia me dijo que no me preocupara, que estaban a salvo. No quieren dejar su casa, no quieren salir de su ciudad y su país, quieren defender su tierra”, indicó.

Liudmyla de Soria contó que su familia vive en una ciudad cerca de la frontera con Moldavia, donde no se han registrado bombardeos pero sí en las inmediaciones. Contó que hay luchas en las calles, incluso a los civiles les han dado armas para defenderse.

—Llamado—

Estas personas, por distintos motivos, llegaron al Perú, se casaron con peruanos y formaron una familia. Invocaron a la unidad a sus compatriotas y a ser fuertes en estos duros momentos.

También pidieron a todos los países ayudar a Ucrania y exigieron a Rusia retirarse de su territorio. “Lárguense de mi país, tienen el suyo, no traten de imponernos sus maneras a nosotros”, dijo De Soria. “Putin, retira inmediatamente tu ejército. Van a venir tiempos difíciles para Rusia económicamente. Todo el mundo ya conoce tu verdadero rostro”, exclamó Dymar. “Si un ruso vino a matar a nuestro pueblo, vamos a defendernos. Ucrania debe vivir para nuestros hijos y nietos, ellos van a saber que Ucrania existe”, dijo Tyratenko.

Ayer, la protesta en los exteriores de la Embajada de Rusia no solo fue en la tarde, sino también en la noche. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

Tras el plantón que realizaron ayer, los ciudadanos ucranianos continuarán hoy, sábado 26, con sus actividades. Ellos estarán en la mañana en la Embajada de Estados Unidos y luego, por segundo día consecutivo, en los exteriores de la Embajada de Rusia.

A través de este tipo de avisos por Internet, ayer, viernes, ciudadanos ucranianos comenzaron a autoconvocarse y a convocar a todas las personas que deseen participar en sus actividades para hoy.