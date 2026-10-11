El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Diris Lima Sur y en coordinación con la Municipalidad de Chorrillos, brindó más de 450 atenciones de orientación especializada durante una jornada comunitaria por el Día Mundial de la Salud Mental.

La actividad reunió a usuarios de los servicios de salud mental, familiares, vecinos y trabajadores del sector, con el objetivo de promover el bienestar emocional, facilitar el acceso a la orientación profesional y reducir los estigmas asociados a los trastornos mentales.

La viceministra de Salud Pública, María Sofía Cuba Fuentes, encabezó el encuentro y destacó la importancia del trabajo comunitario para acercar los servicios de salud mental a la población y descentralizar la atención.

Depresión, ansiedad y prevención de la violencia

Durante la jornada, los asistentes recibieron orientación sobre prevención del suicidio, depresión y ansiedad, tratamiento del consumo de alcohol y otras sustancias, trastornos del neurodesarrollo y prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

También se desarrolló un taller sobre mitos y verdades de la salud mental, en el que se abordaron prejuicios que pueden dificultar la búsqueda de ayuda profesional y contribuir a la discriminación de las personas con problemas de salud mental.

Presentaciones artísticas

La jornada incluyó un festival en el que participaron 14 agrupaciones procedentes de establecimientos del primer nivel de atención y hogares protegidos. A través del canto, el baile y la música, los participantes compartieron sus habilidades artísticas y promovieron espacios de integración con sus familias y la comunidad.

El Minsa señaló que continuará fortaleciendo el modelo de atención comunitaria en salud mental, con el propósito de acompañar los procesos de recuperación y facilitar el acceso a los servicios especializados.

Finalmente, el sector recordó que las personas que necesiten orientación pueden acudir al establecimiento de salud más cercano o comunicarse con la Línea 113, opción 5, que brinda orientación confidencial y sin discriminación en salud mental.