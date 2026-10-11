El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Diris Lima Sur y en coordinación con la Municipalidad de Chorrillos, brindó más de 450 atenciones de orientación especializada durante una jornada comunitaria por el Día Mundial de la Salud Mental.
El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Diris Lima Sur y en coordinación con la Municipalidad de Chorrillos, brindó más de 450 atenciones de orientación especializada durante una jornada comunitaria por el Día Mundial de la Salud Mental.
La actividad reunió a usuarios de los servicios de salud mental, familiares, vecinos y trabajadores del sector, con el objetivo de promover el bienestar emocional, facilitar el acceso a la orientación profesional y reducir los estigmas asociados a los trastornos mentales.
La viceministra de Salud Pública, María Sofía Cuba Fuentes, encabezó el encuentro y destacó la importancia del trabajo comunitario para acercar los servicios de salud mental a la población y descentralizar la atención.
Depresión, ansiedad y prevención de la violencia
Durante la jornada, los asistentes recibieron orientación sobre prevención del suicidio, depresión y ansiedad, tratamiento del consumo de alcohol y otras sustancias, trastornos del neurodesarrollo y prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
También se desarrolló un taller sobre mitos y verdades de la salud mental, en el que se abordaron prejuicios que pueden dificultar la búsqueda de ayuda profesional y contribuir a la discriminación de las personas con problemas de salud mental.
Presentaciones artísticas
La jornada incluyó un festival en el que participaron 14 agrupaciones procedentes de establecimientos del primer nivel de atención y hogares protegidos. A través del canto, el baile y la música, los participantes compartieron sus habilidades artísticas y promovieron espacios de integración con sus familias y la comunidad.
El Minsa señaló que continuará fortaleciendo el modelo de atención comunitaria en salud mental, con el propósito de acompañar los procesos de recuperación y facilitar el acceso a los servicios especializados.
Finalmente, el sector recordó que las personas que necesiten orientación pueden acudir al establecimiento de salud más cercano o comunicarse con la Línea 113, opción 5, que brinda orientación confidencial y sin discriminación en salud mental.