Campaña por el Día Mundial de la salud mental. (Foto: Minsa)
Campaña por el Día Mundial de la salud mental. (Foto: Minsa)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Diris Lima Sur y en coordinación con la Municipalidad de Chorrillos, brindó más de 450 atenciones de orientación especializada durante una jornada comunitaria por el Día Mundial de la Salud Mental.

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