La Vía Expresa de Javier Prado, en San Borja, se convirtió en escenario de una feroz balacera que dejó como resultado un delincuente muerto y un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) herido.

De acuerdo a una cámara de seguridad, el hecho ocurrido durante la madrugada del sábado muestra como dos ladrones intentan escapar de las autoridades tras haber robado una moto lineal.

“Me robaron la moto por el óvalo Arriola. Sacaron arma, me dispararon y me dijeron que les entregara todo”, dijo la víctima a América Noticias.

El afectado alertó a la policía, que a través del GPS del vehículo, ubicó a los delincuentes a la altura del puente San Luis. Posteriormente, uno de los sujetos abrió fuego contra los efectivos para evitar ser atrapados.

Persecución y balacera en Javier Prado deja un ladrón abatido

Sin embargo, los agentes PNP y del Serenazgo lograron capturar al otro malhechor identificado como César Augusto Malpartida Velásquez, quien fue llevado a la comisaria de San Borja para las diligencias.

El suboficial de tercera Nehemias Jesús Ramón Meléndez resultó herido durante el fuego cruzado y fue trasladado a una clínica local.

Los peritos de criminalística analizaron la zona desde que se inició el intercambio de disparos hasta el punto donde abatieron al delincuente, quien no logró ser identificado por las autoridades.

