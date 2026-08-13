La Policía Nacional del Perú capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Rápidos de La Cultura’, organización que, según las investigaciones preliminares, se dedicaría a extorsionar a colectiveros informales que circulan por la avenida Javier Prado.

El operativo se realizó la tarde del miércoles 12 de agosto en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación, en el distrito de San Borja.

Desarticulan a la banda 'Los Rápidos de la Cultura' en San Borja. Foto: Captura de video/AméricaTV

La intervención estuvo a cargo de agentes de inteligencia, con apoyo de las Águilas Negras y la División de Emergencia. Los policías iniciaron una persecución que incluyó disparos de advertencia al aire hasta lograr reducir a los sospechosos.

De acuerdo con la información policial, los detenidos exigían a los conductores el pago de un cupo de S/5 diarios.

La organización habría utilizado stickers con la imagen de un demonio para identificar las unidades cuyos conductores ya habían realizado el pago exigido.

Además, durante la intervención los agentes encontraron una libreta con anotaciones que, según la Policía, contenía información relacionada con los conductores que eran víctimas de extorsión.

Los investigadores también incautaron S/159 en efectivo, dinero que sería producto de los cobros ilícitos, de acuerdo con la hipótesis preliminar.

Revólver, municiones y droga fueron incautados

Durante el operativo, los agentes encontraron un revólver abastecido con municiones, además de droga, una libreta con anotaciones y los stickers utilizados para marcar los vehículos.

La motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos también fue incautada como parte de las diligencias.

La intervención se produjo luego de que la Policía recibiera denuncias anónimas de conductores que habrían sido afectados por los cobros extorsivos.

¿Quiénes son los cuatro detenidos?

Fuentes policiales identificaron a los intervenidos como Beltrán de la Cruz Taboada, de 51 años y nacionalidad peruana; e Iván José Jiménez Ortiz, de 27 años; Wilmer Ángel Briceño Suárez, de 25 años; y Jehu Daniel Pérez, de 35 años, estos últimos de nacionalidad venezolana.

Cnel. PNP Edward Vidal, jefe de la División de Emergencia. Foto: Captura de video/AméricaTV

Los cuatro fueron trasladados a la Depincri de San Borja, donde continuarán las investigaciones para determinar su presunta participación en los delitos atribuidos a la organización.

Las autoridades buscan establecer, además, si existen otros integrantes de ‘Los Rápidos de La Cultura’ y determinar el alcance de sus actividades de extorsión contra los colectiveros que cubren la ruta Javier Prado-Ceres-Vitarte.

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