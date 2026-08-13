Operativo en San Borja: capturan a miembros de ‘Los Rápidos de La Cultura’. Foto: Captura de video/AméricaTV
Operativo en San Borja: capturan a miembros de ‘Los Rápidos de La Cultura’. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Rápidos de La Cultura’, organización que, según las investigaciones preliminares, se dedicaría a extorsionar a colectiveros informales que circulan por la avenida Javier Prado.

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