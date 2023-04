Un video en redes sociales se volvió viral cuando una pareja se salva de ser aplastada por un enorme árbol en San Borja. En el video se observa como las dos personas estaba paseando a su perro por la cuadra uno de la alameda Los Picaflores y en cuestión de segundos un árbol de aproximadamente 30 metros cae al costado de ellos, sobre la berma central de la alameda. Esto sucedió el sábado 22 de abril a las 5 p.m.

Hasta el momento no se conocen las causas de la caída del árbol, aunque se presume que podría ser por el viento. “Aparentemente ese árbol está sano. No tiene, del resultado preliminar, ninguna pudrición. No tiene nada. Y, visualmente, también estaba entero, todo estaba completo. Lamentablemente, al parecer ha sido el viento que ha precipitado un poco su caída. Y el anclaje probablemente con los años no ha sido el mejor”, sostuvo a este Diario el gerente de medio ambiente del municipio, Iván Vidal.

El sábado por la tarde, vecinos de la zona aseguran haber escuchado un ruido muy fuerte. Al salir a la calle a ver qué pasaba, se dieron con la sorpresa de que un árbol de eucalipto había caído. La alameda Los Picaflores tiene dos cuadras y en medio una berma con un amplio jardín y 150 árboles, aproximadamente. Estos tienen unos 50 años, según explicó el representante de la municipalidad.

Poda de los árboles de la alameda este miércoles. / GESAC > BRITANIE ARROYO

A raíz de este hecho, que pudo resultar en una tragedia, desde el municipio se han tomado medidas preventivas. La primera y más inmediata es la poda de las ramas superiores de los árboles que se encuentran en esta alameda, así como en otros sectores del distrito. En un recorrido que realizó este Diario se pudo ver a una grúa cortando la parte alta de los árboles y unas siete personas trabajando desde abajo.

Además, luego de hacer una evaluación visual, el municipio está realizando, en conjunto con una empresa especializada, un diagnóstico tomográfico a los árboles. Con este examen topográfico se espera encontrar la afectación al tallo. “Por ejemplo, si hay una pudrición nos va a permitir decir qué porcentaje de pudrición hay. En un tronco nosotros podemos decir está afectado el 20% el 10% o el 70%. Si está afectado un 70% tendríamos que extraer el árbol, pero si está en una afectación de 20% o 30% habría que evaluarlo para tratarlo y no perder el árbol”, añade.

Eloy Cuellar Bautista, especialista en silvicultura, plantaciones y agroforesteria y gerente general de ECFOR, empresa encargada de dicho análisis, explicó que este examen “tiene el mismo principio de lo que hacemos con los humanos, o sea, mirar la estructura interna sin tener que invadir o destruir alguna parte del árbol ”. Este sistema responde a una técnica de ultrasonido y la respuesta está condicionada a la estructura interna del árbol, agregó.

Es decir, mediante este examen se puede ver si el árbol tiene hueco o está podrido y podría tener posibilidad de caerse. Por el momento, se realizará a ocho árboles cercanos al que se cayó, pero más adelante se hará este examen en otros sectores del distrito, aseguraron.

Gráfico que muestra el estado de los árboles luego del examen tomográfico. / GESAC > BRITANIE ARROYO

San Borja cuenta con 950 mil metros cuadrados de áreas verdes y casi 70 mil árboles. Según el indicador superficie de área verde urbana por habitante en Lima Metropolitana del Ministerio del Ambiente, el distrito tiene tiene 11.86 áreas verdes por habitante.

Caída de árboles

El ingeniero forestal y arborista profesional, Guillermo Gonzalez Scheggia, comentó que la caída de árboles y ramas es frecuente en la ciudad de Lima aunque estadísitcamente no es un número grande. Sin embargo, cuando sucede el riesgo de afectación a personas y edificios si es importante.

Explicó que la caída de estos árboles se da por un mal mantenimiento en términos de la poda. “No se aplican procedimientos adecuados. Se toman medidas reactivas por la sensación de miedo y terminan mochando a los árboles y eso puede generar hasta más riesgo”, dijo.

Asimismo, explicó que el riego es otro factor que puede afectar la caída de los árboles. Indicó que el riesgo por inundación o gravedad es deficiente porque tiene pérdida de agua y genera desarrollo de raíces superficiales. “Hay poca gestión del recurso hídrico para hacerlo más eficiente en la vía pública. Raíces superficiales que se ven afectadas por las máquinas que cortan el césped”, aclaró.

Explicó que estos factores suman para que un árbol falle ante los vientos, como los que hemos vivido la semana pasada. Agregó que el mal mantenimiento se puede dar a lo largo de toda la vida de un árbol, no en los últimos años. “Siempre es responsabilidad del municipio”, declaró.

Mapa donde cayó el árbol: