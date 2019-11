La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al presunto delincuente que arrebató un celular y una billetera a una joven que transitaba por la cuadra 5 de la calle Las Begonias, en el distrito de San Isidro, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

El general PNP Gastón Rodríguez, jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, dijo que el sujeto fue identificado como Randy Robert Neyra Farfán, alías “Cholo Randy”, quien presenta tres denuncias por hurto agravado y un ingreso al penal de Cañete.

► San Isidro: cámara de seguridad registró el robo a una mujer en calle Las Begonias | VIDEO

“Hemos capturado por cuarta vez a este sujeto. Esperemos que a través de un documento consolidado que elabore la Policía, los operadores de justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial, pongan en buen recaudo a la ciudadanía y lo libren de este sujeto”, indicó Gastón Rodríguez para ‘América Noticias’.

En tanto, Neyra Farfán negó los cargos en su contra. “Yo no he robado nada. Ellos han agarrado una foto y la agraviada dice que yo he sido. Miren el video”, comentó.

#LOÚLTIMO Una eficiente acción de la @PoliciaPeru permitió la captura del delincuente (a) “Cholo Randy”, quien arrebató el celular y billetera a una joven que transitaba por una calle de San Isidro. #LaPNPNoSeDetiene pic.twitter.com/bSf6scI46w — Mininter Perú (@MininterPeru) November 16, 2019

El robo en la calle Las Begonias fue viralizado en redes sociales. Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a un sujeto con una casaca blanca simulando una conversación a través de su celular. Da unos pasos y se detiene esperando que pasen dos mujeres, cada una de ellas, aparentemente, con su teléfono móvil.

El sujeto espera que las dos avancen para acercarse por detrás y arrebatar el celular a una de ellas. La mujer intenta perseguirlo, pero el delincuente huye a bordo de una moto lineal que era conducida por unos de sus cómplices.