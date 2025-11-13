José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Escucha la noticia

00:0000:00
San Isidro: el millonario servicio de áreas verdes que hoy está bajo investigación
Resumen de la noticia por IA
San Isidro: el millonario servicio de áreas verdes que hoy está bajo investigación

San Isidro: el millonario servicio de áreas verdes que hoy está bajo investigación

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El procedimiento de contratación que realizó la Municipalidad de San Isidro para el servicio de mantenimiento de áreas verdes entre el 2024 y 2027 se encuentra bajo la lupa. Un informe emitido el 22 de octubre por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de San Isidro—que forma parte del Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría General de la República (CGR)— revela cuatro irregularidades durante el proceso de selección. Estas faltas detectadas involucran a nueve personas y cinco de ellas continúan trabajando en la comuna.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC